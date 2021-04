Assassin’s Creed Valhalla: Eastre-Fest wegen fehlerhaftem Update verlängert

Im Rahmen des Eastre-Fests wird im Dorf viel gefeiert.

Das Eastre-Fest in „Assassin’s Creed Valhalla“ sollte den Spielern die Osterzeit versüßen und den kalten Winter ausklingen lassen. Geplant waren die Feierlichkeiten für den Zeitraum vom 18. März bis zum 8. April. Da das Update allerdings einige Fehler mit sich brachte, die für zahlreiche Spielabstürze sorgten, wurde das Fest noch einmal verlängert.

Wie über den offiziellen Twitter-Account bekannt gegeben wurde, habt ihr noch bis zum 15. April die Möglichkeit, euch mit Eiersuche, Geistervertreibung und anderen limitierten Aktivitäten zu vergnügen.

Wikinger im Frühlingsfieber

Mittlerweile sind die gröbsten Fehler behoben und ihr könnt wieder unbeschwert an den Feierlichkeiten teilnehmen. Auch die Dekorationen, die als erste Maßnahme gegen die Abstürze entfernt wurden, sind seit dem letzten Patch wieder zurück im Dorf.

Bei uns ist die Osterzeit zwar schon vorbei, aber so haben auch die Betroffenen noch die Möglichkeit, die restlichen Aufgaben und Sammelobjekte des Fests mitzunehmen. Sobald ihr eine der beiden ersten Regionen in Englaland abgeschlossen habt, wird euer Dorf automatisch in Feierlaune versetzt.

Zum Thema: Assassin’s Creed Valhalla: Update 1.2.0.1 behebt Absturzursachen

Während des Events könnt ihr Belohnungen für abgeschlossene Aktivitäten bekommen, die nur in der Eastre-Saison verfügbar sind. Passend zum Fest könnt ihr sowohl Eivor als auch Hræfnathorp mit Blumen schmücken und so etwas Frühlingsstimmung unter den Wikingern verbreiten. Eine weitere Neuerung des März-Updates ist das Transmog-Feature: Ihr könnt nun euren Ausrüstungsgegenständen das Aussehen eines anderen verleihen, sodass ihr euch nicht mehr zwischen Optik und Stärke entscheiden müsst.

Als Dankeschön an die Community gibt es außerdem noch ein Gewand im Stil von Assassinen-Legende Altaïr als „göttliche Belohnung“ obendrauf. Grund zum Feiern gibt es für Fans seit der Fehlerbehebung also genug.

Quellen: Twitter, Ubisoft

