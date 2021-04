Call Of The Sea: Das narrative Adventure erscheint wohl für PS4 & PS5

Allem Anschein nach könnte das von Raw Fury entwickelte Puzzle-Adventure "Call Of The Sea" den Weg auf die PlayStation-Plattformen finden. Dies lässt zumindest ein aktueller Tweet des Indie-Studios vermuten.

Erscheint "Call Of The Sea" für die PlayStation-Plattformen?

Während das narrative Puzzle-Adventure „Call Of The Sea“ Ende des vergangenen Jahres für den PC, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht wurde, schaute die PlayStation-Community bisher in die Röhre.

Allem Anschein nach könnten auf kurz oder lang aber auch die PlayStation 4 und die PlayStation 5 mit entsprechenden Umsetzungen bedacht werden. Darauf deutet zumindest ein neuer Tweet hin, den die verantwortlichen Entwickler von Raw Fury kürzlich absetzten. In diesem ist neben dem Slogan „Nothing but greatness awaits“ ein Ausschnitt einer Grafik zu sehen, die schnell an das PlayStation-Logo erinnert.

Eine offizielle Ankündigung steht noch aus

Trotz des recht offensichtlichen Hinweises steht eine offizielle Ankündigung der PlayStation-Versionen noch aus. Sollte sich daran etwas ändern, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge. „Call Of The Sea“ versteht sich als ein klassisches Adventure in der First-Person-Perspektive, das laut den Machern von Raw Fury vor allem von seinen knackigen Puzzles und der spannenden Geschichte lebt.

„Call of the Sea ist ein packendes Abenteuerspiel, das dich in die 1930er Jahre und den Südpazifik entführt. Erkunde ein tropisches Inselparadies und ergründe uralte Geheimnisse einer vergessenen Zivilisation auf der Suche nach der verschollenen Expedition deines Ehemanns“, heißt es in der offiziellen Beschreibung des Titels weiter.

