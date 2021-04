Resident Evil Village: Neuer Showcase hat einen Termin – Trailer & Gameplay versprochen

"Resident Evil: Village" erscheint Anfang Mai.

Im vergangenen Monat gab Capcom bekannt, dass sich die wartenden Spieler vor dem Release von „Resident Evil: Village“ auf einen zweiten Showcase freuen dürfen.

Wie das japanische Unternehmen nun bestätigte, wird dieser am kommenden Donnerstag, den 15. April 2021 um 15 Uhr pazifischer Zeit stattfinden. Hier ist es dann bereits Freitag Nacht um 0 Uhr. Auch zu den Inhalten, die im Rahmen des Showcase zu sehen sein werden, verlor Capcom ein paar Worte und versprach unter anderem, dass den Spielern die Wartezeit bis zum finalen Release von „Resident Evil: Village“ mit frischen Eindrücken versüßt werden soll.

Publisher stellt Überraschungen in Aussicht

Demnach werden im Zuge des Showcase sowohl ein neuer Trailer als auch frische Gameplay-Szenen zum nächsten Ableger der langlebigen Horror-Serie veröffentlicht. Darüber hinaus stellte Capcom den Spielern beziehungsweise Zuschauern die eine oder andere Überraschung in Aussicht. Näher ins Detail ging das Unternehmen diesbezüglich allerdings noch nicht.

„Resident Evil: Village“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und wird am 7. Mai 2021 erscheinen. Zeitgleich veröffentlicht Capcom das Multiplayer-Spin-off „Resident Evil Re:Verse“.

Hier schlüpft ihr in die Rolle bekannter Serien-Charaktere und stürzt euch an ikonischen Schauplätzen in Feuergefechte, um die gegnerischen Teams in die Schranken zu weisen.

