Resident Evil Village: Artworks zeigen Lady Dimitrescu und ihre Töchter

In wenigen Wochen wird das Horror-Abenteuer "Resident Evil: Village" für die Konsolen und den PC veröffentlicht. Kurz vor dem Release bedachte uns Capcom mit frischen Artworks, die einen Blick auf Lady Dimitrescu und ihre Töchter ermöglichen.

"Resident Evil: Village" erscheint Anfang Mai 2021.

In wenigen Wochen geht Capcoms langlebige Horror-Serie mit „Resident Evil: Village“ auf dem PC und den Konsolen in ihre nächste Runde.

Wenige Wochen vor dem offiziellen Release von „Resident Evil: Village“ bedachte uns das japanische Unterehmen mit einem Schwung frischer Artworks. In den Mittelpunkt rücken dieses Mal die eindrucksvolle Lady Dimitrescu und ihre Töchter, die euch das Leben schwer machen und sich zu einer tödlichen Gefahr entwickeln werden. Wie Art-Director Tomonori Takano im Februar bestätigte, bringt es Lady Dimitrescu mit Hut und Schuhen auf die beeindruckende Größe von 2,90 Meter.

Elizabeth Báthory als Vorbild

Darüber hinaus wurde in einem weiteren Interview darauf hingewiesen, dass sich die Entwickler von Capcom beim Design von Lady Dimitrescu von verschiedenen historischen Vorbildern inspirieren ließen – darunter die im Jahr 1611 verurteilte mehrfache Mörderin Elizabeth Báthory. Zu den weiteren Inspirationsquellen gehörte laut Takano Morticia Addams, die den meisten unter euch aus „The Adams Family“ ein Begriff sein dürfte und stets schwarze Kleider trug.

„Resident Evil: Village“ befindet sich für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S sowie die PlayStation 5 in Entwicklung und wird ab dem 7. Mai 2021 erhältlich sein. Am gleichen Tag erscheint das Multiplayer-Spin-off „Resident Evil: ReVerse“, das von „Village“-Käufern ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen werden kann.

Am morgigen Donnerstag, den 8. April 2021 startet „Resident Evil: ReVerse in die offene Beta. Wer pünktlich zum Start des Open-Beta-Tests loslegen möchte, kann den dafür benötigten Client ab sofort herunterladen.

