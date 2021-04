NieR Replicant: Gratis-DLC mit neuen Waffen und Outfits

"NieR Replicant" erscheint in der kommenden Woche.

„NieR Replicant ver.1.22474487139…“ nähert sich der Veröffentlichung. Und auch der erste DLC ist offenbar in trockenen Tüchern. In Microsofts Online-Store tauchte ein Eintrag zu einer Erweiterung namens „4 YoRHa“ auf. Allzu tiefgreifende Neuerungen solltet ihr allerdings nicht erwarten.

Vier Waffen und Outfits

Aber immerhin: Der gelistete DLC setzt sich aus jeweils vier Waffen und Outfits zusammen, die „NieR: Automata“ entstammen. Entsprechend heißt es in der Beschreibung: „4 YoRHa ist ein kostenloser, herunterladbarer Inhalt. Er enthält 4 Outfits und 4 Waffen aus NieR: Automata, die du in NieR Replicant ver.1.22474487139… genießen kannst.“ Als Verfügbarkeitstermin wird der 22. April 2021 genannt.

„NieR Replicant ver.1.22474487139…“ selbst erscheint am 23. April 2021 für PlayStation 4, Xbox One und PC (Steam). Der Titel entführt euch in eine dunkle und apokalyptische Welt, in der ihr euren Bruder begleiten sollt, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, seine Schwester von ihrer tödlichen Krankheit zu heilen. Diese Reise entpuppt sich laut Hersteller bald als eine Erfahrung, die euch letztlich alles infrage stellen lässt.

Neben der Standard Edition wird „NieR Replicant“ als White Snow Edition veröffentlicht. Sie kann exklusiv im Square Enix Store vorbestellt werden. Die erweiterte Fassung umfasst ein Exemplar des Spiels auf der gewünschten Plattform sowie weitere Inhalte, die ihr in der verlinkten Meldung aufgelistet vorfindet.

