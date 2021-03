NieR Replicant: Neues Gameplay-Material zum Action-RPG veröffentlicht

"NieR Replicant" erscheint unter anderem für die PlayStation 4.

Nächsten Monat veröffentlicht Square Enix mit „NieR Replicant“ einen seiner Geheimtipps der vorletzten Konsolengeneration in einem technisch überarbeiteten Gewand. Heute durften einige Redaktionen erste Preview-Artikel zum kommenden Action-RPG veröffentlichen, die auch neue Gameplay-Szenen des Spiels zeigen. Die Videos könnt ihr euch wie immer weiter unten ansehen.

NieR Replicant: Action-RPG erscheint im April 2021

Genauer durften, wie unter anderem Gematsu berichtet, die zwei japanischen Outlets Famitsu und IGN Japan sowie die britische Seite PlayStation Access neue kommentierte Gameplay-Aufnahmen veröffentlichen, die mehr vom Spiel zeigen. Unter anderem sind Szenen aus zwei Bosskämpfen sowie kleinere Shoot’em up-Passagen zu sehen. Auch einen Einblick in die freibegehbare Spielwelt gibt es, in der sich der Hauptcharakter mit kleineren Schatten, den Standardgegnern des Spiels, herumschlagen muss.

Bei „NieR Replicant ver. 1.22474487139“ spendiert Square Enix seinem ursprünglich 2010 veröffentlichten Titel eine vor allem technisch überarbeitete Neuauflage. Die Entwickler haben sowohl die Levels als auch die Monstern sowie Charaktermodelle aufpoliert und mit merklich mehr Details versehen. Das Spiel basiert dabei auf der japanischen PS3-Version des Titels, die nun erstmals international veröffentlicht wird.

Anders als in der alten westlichen Version schlüpft der Spieler nun nicht mehr in die Rolle eines Vaters, der das Leben seiner Tochter Yonah retten will, sondern in die Haut des Bruders des Mädchens. Um sie von einer mysteriösen Krankheit, der Runenpest, heilen zu können, zieht der Held deshalb hinaus in die Welt, um gemeinsam mit Grimoire Weiss, einem seltsamen, sprechenden Buch, die „Versiegelten Verse“ zu suchen, die Yonahs Rettung sein könnten.

„NieR Replicant ver. 1.22474487139“ erscheint am 23. April 2021 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC. Falls ihr noch mehr über das Spiel erfahren möchtet, werft gerne einen Blick in unseren heute veröffentlichten Preview-Artikel zum Action-RPG.

Freut ihr euch bereits auf „NieR Replicant“?

