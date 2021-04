Beautiful Desolation: Das isometrische Sci-fi-Adventure hat einen Termin erhalten – Neuer Trailer

Der Publisher Untold Tales und das Entwicklerstudio The Brotherhood haben einen offiziellen Erscheinungstermin für die Konsolenversionen des isometrischen Adventures „Beautiful Desolation“ bekanntgegeben. Demnach werden PlayStation 4- und Nintendo Switch-Spieler ab dem 28. Mai 2021 in die beeindruckende Sci-fi-Welt eintauchen können.

Eine trostlose Zukunft

Die Spieler sollen eine postapokalyptische Landschaft entdecken, Rätsel lösen, neue Freunde treffen und mächtige Gegner bekämpfen können, während sie in „Beautiful Desolation“ Konflikte schlichten und um ihr Leben kämpfen. In der Rolle von Mark begibt man sich auf die Suche nach seinem verlorenen Bruder Don. In der futuristischen Ära erkennt man auch die trostlose Vergangenheit und erlebt eine dunkle Zukunft, in der man viele schwierige Entscheidungen treffen muss.

Von offizieller Seite heißt es im Weiteren: „Die Bewohner dieser Welt werden dir helfen oder dich aufhalten wollen, während du neues entdeckst und dich durch eine spektakuläre, von Afrika inspirierte Landschaft bewegst. Verhandle mit lokalen Herrschern, Heilern und Kriegern um die Weiterreise oder werde in Kämpfe gegen Nano-Schwärme, Riesenskorpione oder Roboter mit Raketenantrieb verwickelt.“

Im Übrigen bekommt man auch eine musikalische Untermalung von Mick Gordon geboten. Der Komponist hat in der Vergangenheit mit seiner Arbeit an „DOOM“, „Prey“ und „Wolfenstein“ für Aufsehen gesorgt. Um bereits einen Eindruck von „Beautiful Desolation“ zu erhalten, kann man sich den neuen Trailer anschauen, den die Verantwortlichen bereitgestellt haben.

