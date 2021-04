Assassin’s Creed Valhalla: Weitere Bilder zu „Zorn der Druiden“ erschienen

Zu der in wenigen Wochen erscheinenden "Assassin's Creed Valhalla"-Erweiterung "Zorn der Druiden" sind einige neue Bilder erschienen, die weitere Details zu Eivors neuen Abenteuern verraten.

Ursprünglich sollte die Erweiterung „Zorn der Druiden“ in dieser Woche für das Action-Rollenspiel „Assassin’s Creed Valhalla“ veröffentlicht werden. Jedoch hatte Ubisoft vor kurzem bekanntgegeben, dass man etwas mehr Zeit für die Fertigstellung benötigt und die Veröffentlichung um einige Wochen verschiebt. Nun soll „Zorn der Druiden“ am 13. Mai 2021 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC veröffentlicht werden.

Macht Jagd auf einen Kult

Allerdings haben die Verantwortlichen auch drei neue Bilder zu „Zorn der Druiden“ veröffentlicht, die einige interessante Details offenbaren. Die Spieler werden mit Eivor nach Irland aufbrechen, um die Geheimnisse eines uralten und zugleich mysteriösen Druidenkults aufzudecken. Dabei werden sie in gälische Mythen und Folklore eintauchen, sich durch verwunsche Wälder und schillernde Landschaften kämpfen sowie Einfluss auf die gälischen Könige nehmen.

Wie die neuesten Bilder verraten, wird man sich auch einmal mehr mit einigen übernatürlichen Wesen auseinandersetzen müssen. In „Zorn der Druiden“ wird man unter anderem auf Werwölfe stoßen, die einem ans Leder wollen. Dementsprechend sollte man bei Vollmond sehr achtsam sein.

Mehr zum Thema: Assassin’s Creed Valhalla – Für die Entwicklung von Patches wird mehr Zeit benötigt

„Zorn der Druiden“ ist die erste von zwei bisher bestätigten Erweiterungen. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen die Spieler auch die Eroberung von Paris miterleben können. Die Erweiterung ist sowohl separat als auch als Bestandteil des Season Passes erhältlich. Weitere Informationen zum Spiel kann man bereits in unserer Themenübersicht entdecken.

Assassin’s Creed® Valhalla – Wrath of the Druids

(Release Date May 13) | XBOX, 12.57 GB pic.twitter.com/oSXAYT1JDm — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) April 22, 2021

