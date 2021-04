Assassin’s Creed Valhalla: „Zorn der Druiden“-DLC kurzfristig verschoben

"Assassin's Creed Valhalla" ist für die Konsolen und den PC erhältlich.

Eigentlich sollten die Spieler von „Assassin’s Creed Valhalla“ noch in diesem Monat mit neuen Inhalten in Form des „Zorn der Druiden“ genannten DLCs bedacht werden.

Wie Ubisoft in einer kurzen Mitteilung einräumte, wird aus diesem Vorhaben allerdings nichts. Stattdessen entschloss sich das Unternehmen dazu, den besagten Download-Content vom 29. April 2021 auf den 13. Mai 2021 zu verschieben. Auf die Gründe, die zur Verschiebung führten, ging Ubisoft nicht ein. Stattdessen ist nur die Rede davon, dass die Verschiebung von „Zorn der Druiden“ der Qualität des DLCs zugute kommen soll.

„Um eine bessere Erfahrung zu liefern, teilen wir Folgendes mit: Zorn der Druiden wird nun am 13. Mai veröffentlicht. Wir arbeiten an einem Artikel, um Transparenz zu schaffen und Einblicke in unseren Entwicklungsprozess zu gewähren. Danke für eure Geduld. Behaltet unsere sozialen Kanäle im Auge, um weitere Neuigkeiten zu erfahren“, so Ubisoft.

Zum Thema: Assassin’s Creed Valhalla: Autor wünscht sich Brasilien als Setting

In „Zorn der Druiden“ führt euer Weg laut offiziellen Angaben nach Irland. Dort geht ihr dem Geheimnis eines mysteriösen Druidenkults auf den Grund und steht vor der Aufgabe, dessen Mitglieder aufzuspüren. Dabei taucht ihr nicht nur tief in die gälischen Mythen und Folkloren ein, gleichzeitig kämpft ihr euch durch verwunschene Wälder und schillernde Landschaften, um euch einen Namen unter den gälischen Königen zu machen.

„Assassin’s Creed Valhalla“ ist für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die PlayStation 5 und Googles Streaming-Dienst Stadia erhältlich.

To deliver a more refined experience, we’re sharing that:

⛰️Wrath of the Druids will now release on May 13

📝We’re working on an article to provide transparency and share insights on our dev process

Thanks for your patience. Keep an eye on our social channels for future news! pic.twitter.com/aQUPR8cWNV

— Assassin’s Creed (@assassinscreed) April 14, 2021