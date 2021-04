Assassin’s Creed Valhalla: Autor wünscht sich Brasilien als Setting

In der Vergangenheit rückte die "Assassin's Creed"-Reihe bereits verschiedene Epochen und Schauplätze in den Fokus. Der Autor des jüngsten Ablegers, "Assassin's Creed Valhalla", wünscht sich vor allem Brasilien als Setting.

"Assassin's Creed 4: Black Flag" entführte Spieler bereits in den südamerikanischen Dschungel.

In den bisherigen Ablegern des „Assassin’s Creed“-Franchise kämpften wir uns bereits unter anderem durch die italienische Renaissance, durch den glühenden Sand des Alten Ägyptens oder zuletzt in der Rolle des Wikinger-Kriegers Eivor durch das mittelalterliche England. Wie der Senior Writer von „Assassin’s Creed Valhalla“, Alain Mercieca, kürzlich verriet, würde er die Action-RPG-Reihe künftig besonders gerne in einem Setting sehen.

Assassin’s Creed: Valhalla-Autor favorisiert Brasilien

Über seine Wünsche bezüglich kommender Schauplätze für die Serie sprach Mercieca kürzlich mit The Gamer. Darin sagte er, als jemand, der ein großes Interesse an Geschichte hat, würde es „viele [Möglichkeiten geben], zu viele, um daraus zu wählen“. Als Beispiel führt er an, dass es ihn schon reizen würde, kleinere Regionen zu bereisen und als eine kleine Gruppe von Kriegern etwa die Insel Malta zu erkunden.

Besonders sei er jedoch eher von einem anderen Zeitabschnitt angetan, den „Assassin’s Creed 4“ in der Vergangenheit sogar bereits ankratzte: Das historische Südamerika. Mercieca hat das Gefühl, die Marke habe „diesen reichhaltigen Kulturteppich“ noch nicht ausreichend erforscht: „Von den Inkas bis zu den spanischen Konquistadoren ist es eine sehr faszinierende Zeit. Obwohl ‚Black Flag‘ einiges davon berührt hat, denke ich mehr an die Region Brasilien.“

Zum Thema: Assassin’s Creed Valhalla: Noch größerer Support geplant

All dies sind jedoch nur die persönlichen Wünsche von Alain Mercieca und somit keine Bestätigung, dass sich „Assassin’s Creed“-Fans auf absehbare Zeit tatsächlich auf einen Ableger der Reihe mit einem Brasilien-Setting freuen dürfen. In den vergangenen Monaten kursierten diverse Gerüchte, laut denen der nächste Serienteil, der angeblich erst 2022 erscheinen soll, in China oder, wie „AC 1“, erneut zur Zeit der Kreuzzüge spielen könnte.

Würdet ihr gerne ein „Asassin’s Creed“ mit Brasilien als Setting spielen?

