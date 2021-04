Lost Words Beyond the Page: Der Accolades-Trailer zum emotionalen Abenteuer

Seit ein paar Tagen ist "Lost Words: Beyond the Page" für die Konsolen und den PC erhältlich. Ergänzend zur Veröffentlichung wurde nun der offizielle Accolades-Trailer zum emotionalen Indie-Abenteuer ins Rennen geschickt.

"Lost Words: Beyond the Page" ist für die Konsolen und den PC erhältlich.

Anfang des Monats veröffentlichten der Publisher Modus Games und die Entwickler von Sketchbook Games das Indie-Abenteuer „Lost Words: Beyond the Page“ für den PC und ausgewählte Konsolen.

Um noch unentschlossene Spieler zu ködern, stellten die beiden Studios ergänzend zum Release von „Lost Words: Beyond the Page“ den offiziellen Accolades-Trailer bereit. Dieser liefert euch frische Eindrücke aus dem emotionalen Abenteuer und geht zudem etwas näher auf die Spielwelt und die Rahmenhandlung des ungewöhnlichen Titels ein.

Die Herausforderungen des Lebens

Die Geschichte von „Lost Words: Beyond the Page“ dreht sich um die junge Izzy, die sich mit den Herausforderungen des Lebens konfrontiert sieht und gerade dabei ist, den Verlust eines geliebten Menschen zu verarbeiten. Das Schreiben hilft ihr, mit diesem schweren Umstand zurechtzukommen. Die Geschichte des Indie-Abenteuers stammt dabei aus der Feder der bekannten Autorin Autorin Rhianna Pratchett („Mirror’s Edge“, „Tomb Raider“, „Rise of the Tomb Raider“).

Zum Thema: Lost Words – Beyond the Page: Der Indie-Puzzler zeigt sich in einem neuen Trailer

„In Lost Words interagieren Spieler mit den Worten in Izzys Tagebuch, um schwierige Rätsel zu lösen und einzigartige Plattforming-Passagen zu bauen. Sie begleiten die Protagonistin durch eine sich stets weiterentwickelnde und ästhetisch wundersame Welt. Die Worte, die Izzy Sprung um Sprung voranbringen, können in jedem Kapitel als nützliche Plattformen oder Werkzeuge zum Lösen von Rätseln verwendet werden“, heißt es zur spielerischen Umsetzung weiter.

„Lost Words: Beyond the Page“ ist für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und Nintendos Switch erhältlich.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Lost Words: Beyond the Page