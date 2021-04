Returnal für PS5: Test-Wertungen in der Übersicht

Zu "Returnal" werden seit 14 Uhr die internationalen Tests veröffentlicht. Wie sich der PS5-Titel aus dem Hause Housemarque in den Review-Sessions schlug, erfahrt ihr hier.

"Returnal" kommt morgen auf den Markt.

Auch wenn die PS5 seit einem halben Jahr auf dem Markt verweilt, ist die Zahl echter New-Gen-Spiele weiterhin überschaubar. Mit „Returnal“ gesellt sich in Kürze ein Highlight hinzu. Etliche Reviews animieren inzwischen zum Kauf.

So kommt „Returnal“ auf Metacritic basierend auf rund 80 Reviews auf einen Score von 86, wobei es bisher siebenmal die volle Punktzahl gab. PlayStation Lifestyle schreibt zum Beispiel: „Returnal nutzt die PS5-Technologie auf eine Art und Weise, die die meisten anderen Entwickler kaum nutzen, und fühlt sich wie eines der ersten echten Next-Gen-Erlebnisse an, mit dem Housemarque die Bühne für die neue Konsole bereitet.“

Flirt mit der Perfektion

Auf ein ähnliches Fazit kommt: „Returnal ist ein hervorragendes Videospiel, das mit der Perfektion flirtet. Es hat die befriedigendste Gameplay-Schleife, die Housemarque bisher entwickelt hat, was in Anbetracht des Stammbaums des Studios eine Menge aussagt. Wenn die anderen PS5-Exklusivtitel auch nur halb so befriedigend sind wie Returnal, steht den Fans eine tolle Konsolengeneration bevor.“

Auch wir nahmen uns „Returnal“ an. Im PLAY3.DE-Fazit kommt Olaf – nicht ohne vorheriger Kritik – zu dem Schluss: „Das Action-Abenteuer sieht fantastisch aus und spielt sich erstklassig. Waffen-Feedback, Handling und Dualsense-Integration sind Garant dafür, dass ihr auch in hektischen Momenten die Kontrolle behaltet.“

Aus der Reihe tanzte Gamesbeat: Der zuständige Redakteur konnte sich mit „Returnal“ offenbar nicht so recht anfreunden: „Dieser Mangel an Abwechslung im Spielstil führt dazu, dass sich jeder Lauf gleich anfühlt. Und sie beginnen, miteinander zu verschwimmen. Das führt zu einer Eintönigkeit, die mich dazu brachte, das Spiel wegzulegen, wenn ich mit dem Schwierigkeitsgrad zu kämpfen hatte.“

Die Testwertungen in der Übersicht (Auswahl):

PlayStation LifeStyle – 100

Gamerant – 100

Daily Star – 100

GameSpew – 100

Game Revolution – 95

Game Informer – 95

God is a Geek – 95

Wccftech- 93

TSA – 90

Videogamer – 90

Gamingbolt – 90

Gamespot – 90

PSU – 90

DualShockers – 90

Hobby Consolas – 87

Hardcore Gamer – 80

VG247 – 80

IGN – 80

VGC – 80

EGM – 80

Destructoid – 75

The Gamer – 70

Gamesbeat – 60

Die komplette Übersicht über die auf Metacritic gelisteten Reviews findet ihr hier. „Returnal“ ist ab dem 30. April 2021 exklusiv für die PS5 erhältlich.

