Returnal: Housemarques Statement vor dem Release – ein „sehr riskantes“ Projekt

Die Entwickler haben bis zum letzten Tag an "Returnal" gearbeitet.

Am morgigen Freitag erscheint mit „Returnal“ einer der ersten Exklusivtitel für die PlayStation 5. Kurz vor dem Release wandte sich Housemarque-CEO Ilari Kuittinen in einem Statement an die Fans. Darin geht es um die Entwicklung des Titels und die Unterstützung von Sony.

„Wir haben gerade die Entwicklung abgeschlossen und atmen hier bei Housemarque tief durch. Auch wenn wir vor ein paar Wochen bekannt gegeben haben, dass Returnal Goldstatus erreicht hat, hat unser Team nicht aufgehört, am Spiel zu arbeiten, um es weiter zu balancieren und zu polieren“, teilt Kuittinen mit.

Laut dem CEO gibt es in der Spieleentwicklung immer ein paar Faktoren, an denen man etwas verbessern oder hinzufügen kann. Deshalb sei es gar nicht möglich, das perfekte Videospiel zu entwickeln. Deshalb wurde auch nach der Verkündung des Gold-Status Tag für Tag weiter gearbeitet, um die Spielerfahrung abzurunden.

Die Vorproduktion hat laut Kuittinen im März 2017 begonnen. Zu diesem Zeitpunkt hätten sich die Entwickler nicht vorstellen können, wie umfangreich dieses Projekt letztendlich ausfallen wird. Housemarque Games bestand damals aus gerade einmal 50 Mitarbeitern, arbeitete aber trotzdem an vier verschiedenen Projekten.

Fantastische Unterstützung von Sony

Zuletzt bedankt sich der Geschäftsführer bei Sony Interactive Entertainment für die Unterstützung: „In einer Zeit, in der Spiele-Publisher immer weniger kreative Risiken eingehen, sind wir unserem Publishing-Partner Sony sehr dankbar, der uns die Möglichkeit gegeben hat, an etwas sehr Riskantem zu arbeiten und uns während des gesamten Projekts fantastisch unterstützt hat. Wir sind für immer dankbar, dass wir diese Möglichkeit hatten.“

Unser Test zu „Returnal“ ist soeben online gegangen, in dem es der anspruchsvolle Roguelike-Shooter auf 8 von 10 Punkten schafft. Hier könnt ihr euch den Testbericht selbst durchlesen:

Um die Vorfreude auf das Science-Fiction-Abenteuer weiter zu steigern, könnt ihr euch den gestern veröffentlichten Launch-Trailer anschauen. Wer immer noch unsicher ist, kann sich anhand der ersten 45 Minuten des Spiels einen genaueren Eindruck verschaffen.

