Star Wars: Gerüchte um ein „The Mandalorian“-Projekt verdichten sich

In diesen Tagen scheinen sich die Hinweise auf einen neuen "Star Wars"-Titel im "The Mandalorian"-Universum zu verdichten. So schloss sich ein bekannter Insider den Gerüchten der vergangenen Monate an.

Befindet sich ein "Star Wars"-Titel auf Basis von "The Mandalorian" in Arbeit?

In der näheren Vergangenheit bestätigten die Verantwortlichen von LucasFilm bereits, dass zur Zeit an mehreren neuen „Star Wars“-Spielen gearbeitet wird.

Da das Unternehmen nicht näher ins Detail ging, waren Gerüchten und Spekulationen natürlich Tür und Tor geöffnet. Bekannt ist, dass Ubisoft Massive derzeit mit der Entwicklung eines Open-World-Titels im „Star Wars“-Universum beschäftigt ist, der aber nicht vor 2023 erscheinen wird. Ergänzend dazu deutete die Schauspielerin Janina Gavankar, die in „Star Wars Battlefront 2“ Iden Versio verkörperte, im Februar dieses Jahres einen „Star Wars“-Titel auf Basis von „The Mandalorian“ an.

Insider stützt die aktuellen Gerüchte

Untermauert werden die Gerüchte um das vermeintliche „The Mandalorian“-Projekt in diesen Tagen von einem alten Bekannten: Dem als verlässliche Quelle geltenden Insider „Shpeshal Ed“ von Xbox Era, der in der Vergangenheit immer wieder neue Titel bestätigte, bevor diese offiziell angekündigt wurden. Wie „Shpeshal Ed“ via Twitter bestätigte, dürfen sich „Star Wars“-Fans in der Tat über einen „The Mandalorian“-Titel freuen.

Zum Thema: Star Wars: Neues Spiel zu „The Mandalorian“ in Arbeit?

Weitere Details nannte er allerdings nicht, so dass abzuwarten bleibt, welches Studio für dieses Projekt verantwortlich sein wird. Möglicherweise entsteht das „The Mandalorian“-Projekt bei einem der Xbox-Studios. Darauf deutete eine kürzlich getätigte Aussage des Streamers „MrMattyPlays“ hin, der in Erfahrung gebracht haben möchte, dass eines von Microsofts Studios an einem Spiel auf Basis einer LucasFilm-Marke arbeitet. Das „Indiana Jones“-Spiel, das zur Zeit bei den „Wolfenstein“-Machern von Machine Games entsteht, ist damit nicht gemeint, wie er explizit betonte.

Da es sich bei „Star Wars“ um eine Franchise mit einer riesigen Anhängerschaft handelt, dürfte im Fall der Fälle auszuschließen sein, dass das „The Mandalorian“-Projekt exklusiv für die Xbox-Plattformen erscheint. Vielmehr dürfte dieses stattdessen in Form eines Multiplattform-Titels ins Rennen geschickt werden.

Bis zur offiziellen Ankündigung des Titels können wir aber ohnehin nur spekulieren.

Quelle: Wccftech

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Star Wars