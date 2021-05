Dragon Age 4: Neues Artwork zeigt einen Grauen Wächter

Zwar haben Electronic Arts und BioWare noch nicht verraten, wann das nächste „Dragon Age“ auf den Markt kommen soll, jedoch liefern uns die Entwickler in aller Regelmäßigkeit neue Artworks, die einen kleinen Ausblick auf das kommende Abenteuer in Thedas gewähren. Nachdem man uns in einem früheren Bild eine Magierin zeigte, kehren dieses Mal die Grauen Wächter zurück.

Wer sich von Beginn an mit der Rollenspiel-Marke beschäftigt hat, wird die Grauen Wächter als die letzte Verteidigungslinie gegen die Dunkle Brut kennen, die in „Dragon Age: Origins“ die Länder von Ferelden überrannten. Da die Grauen Wächter vom giftigen Blut der Dunklen Brut trinken, entwickeln sie eine Verbindung zu ihren Erzfeinden und können sie spüren, wenn sie sich in der Nähe befinden.

Über die Jahrhunderte wurden die Grauen Wächter stark dezimiert. In Ferelden konnten nur wenige Kämpfer die Schlachten überleben, während in Kirkwall von den Grauen Wächtern wenig zu hören war. In „Dragon Age: Inquisition“ hatten die Grauen Wächter wiederum mit einer schwerwiegenden Korruption durch einen Dämonen zu kämpfen.

Mit dem neuesten Bild hat Executive Producer Christian Dailey die Frage aufgeworfen, was die Grauen Wächter nach Tevinter verschlägt. Schließlich wird das neue „Dragon Age“ an die Geschehnisse des letzten Teils anknüpfen und die Spieler in den nördlichen Teil Thedas‘ schicken.

Sobald BioWare weitere Details zu „Dragon Age“ enthüllt, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Hier ist erst einmal das neueste Bild zu dem Grauen Wächter:

@SerGoldman I got you! Is this the right amount of pointy and gray?

Happy Friday all. I hope everyone is staying safe and doing well. 🙂 🐉⚔️🛡️🐉 pic.twitter.com/LbAmD1SKGR

— Christian Dailey (@ChristianDailey) April 30, 2021