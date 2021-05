Baldo: Reichlich Gameplay aus der Zelda-Alternative

In "Baldo: The Guardian Owls" erwartet euch eine farbenfrohe Spielwelt.

In den Tiefen des Internets wurden weitere Gameplay-Videos zum Action-Adventure „Baldo: The Guardian Owls“ veröffentlicht. Sie stammen aus dem Hause IGN und zeigen die Exploration der Umgebungen und auch einige kämpferische Auseinandersetzungen.

Ankündigung schon vor zwei Jahren

Angekündigt wurde „Baldo: The Guardian Owls“ schon im Jahr 2019. Und wie das unten eingebundene Gameplay verdeutlicht, richtet sich der Titel nicht zuletzt an Anhänger der „The Legend of Zelda“-Serie. Unter anderem versprechen die Köpfe von Naps Team eine interessant gestaltete Welt, in der zahlreiche Geheimnisse darauf warten, von euch entdeckt zu werden. Im Spielverlauf erwarten euch Erkundungstouren in Schneegebiete, Wüsten und weitere Gebiete.

„Baldo“ ist laut Hersteller ein „Action-Adventure-Rollenspiel voller Rätsel, faszinierender Spielmechaniken und detailliert gestalteter Dungeons“. In der interaktiven offenen Welt trefft ihr auf „charmante Charaktere“ und entdeckt Städte und Geheimnisse. Zugleich sammelt ihr Waffen und kauft nützliche Items.

Letztendlich erwartet euch eine Art „Zelda“-Alternative, die sich aufgrund der Cel-Shading-Optik und des Ghibli-Stils zugleich an „Ni no Kuni“ orientiert.

Features von Baldo: The Guardian Owls laut Hersteller:

Grafik im Anime-Stil

Eine lebendige offene Welt

Eine Vielzahl an faszinierenden Charakteren und Kreaturen

Nebenmissionen, Handel und Rätsel

„Baldo: The Guardian Owls“ soll für Nintendo Switch, PC, Xbox One und PlayStation 4 auf den Markt gebracht werden. Genauer wurden die Macher bislang nicht. Nachfolgend seht ihr das anfangs erwähnte Gameplay-Material zum farbenfrohen Abenteuer:

