Hitman 3: Die nächste Season wird im Stream vorgestellt – Termin & Uhrzeit

"Hitman 3" ist für die Konsolen und den PC erhältlich.

In den vergangenen Wochen arbeiteten die Entwickler von IO Interactive an frischen Inhalten, die mit der nächsten Season den Weg in den Stealth-Titel „Hitman 3“ finden werden.

Wie das dänische Entwicklerstudio bekannt gab, wird die neueste Season von „Hitman 3“ den Spielern in Form eines Livestreams vorgestellt. Dieser wird bereits am morgigen Mittwoch, den 5. Mai 2021 um 15 Uhr unserer Zeit starten. Versprochen werden Details und ein Trailer zu den neuen Inhalten sowie die Möglichkeit, den Machern von IO Interactive Fragen zu stellen und Antworten zu erhalten.

Vor ein paar Tagen sicherten die Verantwortlichen von IO Interactive noch einmal zu, dass „Hitman 3“ über einen langen Zeitraum mit neuen Inhalten unterstützt werden soll. Darüber hinaus sprach das Unternehmen über den kommerziellen Erfolg des Stealth-Abenteuers und wies darauf hin, dass die Absatzzahlen zum Launch im Vergleich mit dem Vorgänger um rund 300 Prozent zulegten.

Gleichzeitig wurde bestätigt, dass „Hitman 3“ schon jetzt schwarze Zahlen schreibt und die Entwicklungskosten einspielte. Mit einem Nachfolger sollte auf absehbare Zeit allerdings nicht gerechnet werden, da IO Interactive der Marke erst einmal eine kreative Pause gönnen möchte.

„Hitman 3“ ist unter anderem für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich.

