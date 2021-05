Resident Evil Village: Soll euch nicht ständig in Angst und Schrecken versetzen

Den Angaben von Capcom zufolge wird "Resident Evil Village" die Spieler nicht kontinuierlich in Angst versetzen. Rückmeldungen rund um "Resident Evil 7" sorgten für diesen Ansatz, der in einem Interview näher erklärt wurde.

"Resident Evil Village" kommt in dieser Woche auf den Markt.

In „Resident Evil Village“ möchten die Entwickler die Spieler nicht ständig in Angst und Schrecken versetzen. Denn die Gefahr sei zu groß, dass eine Art Abstumpfungseffekt eintritt.

RE7-Feedback berücksichtigt

In einem mit Axios Gaming geführten Interview betonte der Produzent Tsuyoshi Kanda, dass die Entscheidung, die Spieler in „Village“ nicht zu sehr zu verängstigen, ein Resultat des „Resident Evil 7“-Feedbacks sei.

„Wenn wir ein neues Resident Evil-Spiel entwickeln, ist es nicht immer unser Ziel, es gruseliger als den Vorgänger zu machen, sondern eine Balance zu finden, um den Spielern ein gruseliges, aber unterhaltsames Erlebnis zu bieten“, so seine Worte. „Einige der Rückmeldungen, die wir zu [RE7] erhalten haben, waren, dass es zu gruselig zum Spielen sei“.

Laut Kanda war es im Fall von „Resident Evil 7“ sogar Absicht, den Titel möglichst erschreckend zu gestalten: „In einer Hinsicht ist das genau das, was wir angestrebt haben, also ist es ein großes Kompliment für uns.“

Allerdings gebe es gute Gründe, hin und wieder auf die Bremse zu treten, um den Spielern eine Verschnaufpause zu gönnen. „Gleichzeitig ist es immer unser Ziel, etwas zu erschaffen, bei dem sich jeder wohlfühlen kann. Also haben wir die Spannungskurve [in RE Village] im Vergleich zu Resident Evil 7: Biohazard abgeschwächt, damit die Spieler nicht in ständiger Angst leben“, so der Produzent.

Spannung wird anders erzeugt

Während „Resident Evil 7“ vorrangig in beengten Räumen spielt und die Baker-Villa ziemlich erdrückend und beängstigend wirken kann, zielen die relativ offenen Umgebungen von „Resident Evil Village“ darauf ab, die Spannung anders zu erzeugen.

„Für Resident Evil Village haben wir mit der Offenheit des Dorfes und der Tatsache, dass die Spieler nicht wissen, was hinter den Bäumen lauern könnte, einen ganz anderen Ansatz gewählt“, so Kanda.

Und weiter: „Etwas, auf das wir auch immer achten müssen, ist die Spannungskurve. Wir haben auch festgestellt, dass Menschen immun gegen Angst werden, wenn sie ständig mit einer angespannten Situation oder Umgebung konfrontiert werden.“

Mehr zu Resident Evil Village:

Die entspannenden Momente sollen wie ein Puffer wirken, um sicherzustellen, dass die Leute nicht komplett desensibilisiert werden. In vielen anderen Spielen der Reihe übernehmen diesen Part die Speicherräume. Sie seien ein „großartiges Beispiel dafür, wo die Spieler tief durchatmen können und wissen, dass sie in Sicherheit sind.“

„Resident Evil Village“ ist eine direkte Fortsetzung von „Resident Evil 7“ und wird am 7. Mai 2021 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC und Stadien auf den Markt gebracht.

