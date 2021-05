Resident Evil Village angespielt: Schloss-Demo überzeugt mit Horroratmosphäre

Vergangenes Wochenende war der zweite Abschnitt der Gameplay Demo des kommenden Survival-Horrorspiels "Resident Evil Village" verfügbar. Wir verraten euch, was wir auf der PlayStation 5 in Schloss Dimitrescu erlebt haben.

Der zweite Teil der "Resident Evil Village"-Gameplay Demo entführt uns ins Schloss Dimitrescu.

Nachdem wir uns vorletzte Woche bereits erfolgreich durch die Dorf-Sektion von „Resident Evil Village“ kämpften, statteten wir nun dem Schloss Dimitrescu einen Besuch ab. Obwohl wir Teile dieses Abschnitts bereits aus der PS5-exklusiven Maiden-Demo kannten, fühlte es sich diesmal doch anders an. Dies liegt natürlich auch daran, dass wir als Ethan nicht mehr so wehrlos sind wie noch in der Rolle der jungen Frau. Ähnlich wie die erste Anspielfassung zum Survival-Horrorspiel, überzeugt ebenfalls die zweite Gameplay Demo vor allem mit ihrer Atmosphäre.

Schlossspaziergang: Mehr Überlebenskampf, weniger Erkundung

Die Demo setzt nicht genau dort an, wo der Dorf-Abschnitt zuvor endete, sondern wirft uns mitten hinein ins Geschehen. In der Rolle von Ethan Winters kommen wir in einem prächtig verzierten Schlafzimmer wieder zu uns. Hier kann Capcoms hauseigene RE-Engine erneut kräftig ihre Muskeln spielen lassen. Das Feuer im Kamin knistert und hüllt den Raum in ein wohlig warmes Licht. Eine trügerische, da nur scheinbar friedliche Stimmung. Nachdem wir das Zimmer verlassen haben, laufen wir die prunkvollen Flure entlang, bis wir hinter einer Tür auf den Duke treffen.

Bei ihm handelt es sich um einen Händler, ähnlich jenem aus „Resident Evil 4“, auf den der Charakter in der englischen Synchronisation übrigens mit einem „What’re ya buying?“ („Was möchtest du kaufen?“) anspielt. Wir haben direkt Zugriff auf alle Funktionen des Shops und können somit neue Items, Waffen und Munition kaufen, unsere Werkzeuge verbessern oder Items verkaufen. Da wir allerdings nur 5000 Lei in den virtuellen Taschen haben, müssen wir sorgfältig wählen. Wir entscheiden uns für die Schrotflinte, Munition und eine Erste-Hilfe-Arznei.

So ausgerüstet schreiten wir wieder hinaus und durchkämmen weiter das Schloss. Mit einem zuvor gefundenen Ring können wir eine Tür öffnen, hinter der uns jedoch bereits eine von Lady Dimitrescus Töchtern erwartet – und sie will Ethans Blut! Während der erste Abschnitt der Gameplay-Demo noch einen großen Fokus auf Erkundung legte, stehen nun der (Überlebens)Kampf und das Lösen kleinerer Rätsel im Vordergrund. Zunächst sind lediglich mehrere Käfer zu sehen, doch kurz darauf vereint sich der Schwarm zu einer jungen Frau, die ihre Zähne ins Fleisch unseres Hauptcharakters rammt.

Da wir sie mit unseren Waffen nicht töten, sondern bestenfalls verlangsamen können, müssen wir die Beine in die Hand nehmen. Während ihr Lachen von den Wänden widerhallt und die Insekten ihre baldige Rückkehr ankündigen, finden wir einen Ausweg in Form einer Lücke in der Wand. Sonderlich weit kommen wir jedoch nicht, denn nur wenige Schritte später bricht der Boden unter uns ein und wir landen im Keller des Schlosses. Mit dem spärlichen Licht unserer Taschenlampe reißen wir ein Loch in die pechschwarze Finsternis, doch ein ungutes Gefühl bleibt.

Schloss Dimitrescu: Wunderschön und angsteinflößend zugleich

Verstärkt wird es von der einmal mehr wunderbar dichten Soundkulisse, die uns noch mehr ins Geschehen hineinzieht. Während wir noch immer das Lachen der Vampir-Dame in den Ohren haben, vernehmen wir kurz darauf neue Geräusche: Ein Stöhnen und das Kratzen von Metall über den steinernen Fußboden des Gemäuers. In der Dunkelheit können wir dann vor uns schemenhaft mehrere Gestalten erkennen, die langsam auf uns zukommen.

Bei diesen Gegnern handelt es sich um jene an Ghule erinnernde Wesen, die wir bereits in einigen der bisher veröffentlichten Trailer gesehen haben. In einer kleinen Gruppe kommen sie Ethan langsam immer näher, mit verschiedenen Nahkampfwaffen wie Schwertern in den Händen. Mit gezielten Kopfschüssen aus unserer Pistole können wir sie etwas ins Taumeln bringen, doch zwei platzierte Ladungen Schrot beseitigen das Problem.

Wir wagen uns tiefer hinein ins dunkle Gewölbe und stoßen „Resident Evil“-typisch immer wieder auf alte Dokumente, aus denen hervorzugehen scheint, dass hier unten irgendwelche Experimente durchgeführt worden sein könnten. Womöglich mit einigen ungehorsamen Bediensteten oder Dorfbewohnern, die sich offen gegen Mutter Miranda und ihre Anhänger gestellt haben? Als wir ein Licht am Ende des Tunnels erblicken, überrascht uns erneut eine von Lady Dimitrescus Töchtern.

Wie zuvor bereits ihre Schwester, können wir auch sie lediglich mit Schüssen ausbremsen. Da wir sie jedoch nicht töten können, bleibt uns nichts anderes übrig, als einmal mehr die Flucht zu ergreifen. Sonderlich erfolgreich verläuft diese allerdings nicht, denn die Dame kann uns letztendlich einholen, womit wir auch das Ende der zweiten Gameplay Demo erreicht haben.

Mehr zu Resident Evil Village:

Nach insgesamt gut einer Stunde mit „Resident Evil Village“ hinterließ das Spiel einen überaus positiven Eindruck. Capcom beschreitet den mit „RE7“ eingeschlagenen Weg konsequent weiter und setzt erneut verstärkt auf eine dichte Atmosphäre in Kombination mit einigen hitzigen Actionmomenten sowie klassischen Tugenden der Survival-Horrorreihe. Am 7. Mai 2021 könnte uns deshalb ein richtigen Highlight erwarten.

Wie gefiel euch der Schloss-Abschnitt der „Resident Evil Village“-Gameplay Demo?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Resident Evil Village