PlayStation Store: Sony wird des „rechtswidrigen Monopols“ beschuldigt

Sony Interactive Entertainment betreibt ein unrechtmäßiges Monopol, indem es den Kauf von PlayStation-Spielen auf den hauseigenen Store beschränkt, heißt es in einer neuen Verbraucherklage.

Es lässt sich nicht bestreiten, dass die Spiele im PlayStation Store nicht immer zum Straßenpreis zu haben sind.

Sony Interactive Entertainment wird mal wieder verklagt. In einer Sammelklage wird dem Plattforminhaber vorgeworfen, mit dem PlayStation Store ein unrechtmäßiges Monopol zu betreiben, das dem PS5-Produzenten die Möglichkeit einräumt, exorbitante Preise für Software zu verlangen.

Spiele bis zu 175 Prozent teurer

Die Klage, die überverbreitet wurde, wirft dem Unternehmen vor, dass digitale Spiele, die über den PlayStation Store erhältlich sind, bis zu 175 Prozent teurer sind als ihre diskbasierten Pendants, die bei traditionellen Einzelhändlern verkauft werden.

„Sonys Monopol erlaubt es dem Unternehmen, überhöhte Preise für digitale PlayStation-Spiele zu verlangen, die deutlich höher sind als die ihrer physischen Gegenstücke, die in einem wettbewerbsfähigen Einzelhandelsmarkt verkauft werden, und deutlich höher, als sie in einem wettbewerbsfähigen Einzelhandelsmarkt für digitale Spiele sein würden“, heißt es in der Klage.

Digitale PlayStation-Spiele sind seit dem 1. April 2019 auf den PlayStation Store beschränkt, obwohl Einzelhändler weiterhin Karten für DLC und virtuelle Währung verkaufen können. Ein Sony-Sprecher erklärte den Schritt, den Verkauf digitaler Spiele auf den PlayStation Store zu beschränken, gegenüber GamesIndustry.biz damals wie folgt: „Die Entscheidung wurde getroffen, um wichtige Geschäftsbereiche global auszurichten.

Die PlayStation-Klage erinnert an den laufenden Prozess von Epic Games gegen Apple, in dem es um die Politik des iOS-Unternehmens geht, Verbrauchern nicht zu erlauben, Apps bzw. Inhalte außerhalb des eigenen digitalen Marktplatzes zu kaufen.

Ein Unterschied zwischen den beiden Fällen besteht darin, dass Apples Geräte nur digitale Software unterstützen, während Verbraucher (mit einer Ausnahme) die Möglichkeit haben, physische Spiele zu nutzen. Die PS5 Digital Editionen bildet die genannte Ausnahme. Aus dem Hause Sony gibt es bisher keine Stellungnahme.

