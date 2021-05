Deutschland: Auch durch Corona – Fast 60 Prozent der Deutschen spielen Videospiele

Videospiele sind in Deutschland auf dem Vormarsch.

Nach wie vor wirkt sich die COVID-19-Pandemie auch in Deutschland massiv auf das öffentliche Leben aus. Daher sind die Menschen weiterhin dazu gezwungen, viel Zeit in den heimischen vier Wänden zu verbringen.

Nachdem sich bereits im vergangenen Jahr abzeichnete, dass Videospiele zu den beliebtesten Beschäftigungen im Lockdown gehören, lässt sich aktuellen Statistiken von Game, dem Verband der deutschen Games-Branche, entnehmen, dass die Anzahl der hiesigen Videospieler im Corona-Jahr 2020 weiter zulegte. Demnach greifen mittlerweile 58 Prozent der Deutschen zwischen 6 und 69 Jahren auf Videospiele für die Konsolen, den PC oder die Mobile-Plattformen zurück.

Gespielt wird in allen Altersklassen gleichermaßen

Gegenüber dem Jahr 2019 entspricht dies einem Zuwachs von fünf Prozent. Gespielt wird laut Game in allen Altersklassen, wobei die 50- bis 59-Jährigen die größte Gruppe an Gamerinnen und Gamern in Deutschland stellen. In dieser spielt aktuell rund jeder Fünfte Computer- und Videospiele. Zieht man die Gruppe der 60- bis 69-Jährigen hinzu, machen die sogenannten Silver-Gamer hierzulande rund ein Drittel der Spielerschaft aus.

Das Durchschnittsalter der Spieler in Deutschland liegt bei 37,4 Jahren. Für eine bessere internationale Vergleichbarkeit der Demographie wurden im Rahmen der aktuellen Studie erstmals nur Menschen zwischen 6 und 69 Jahren in der Analyse berücksichtigt. Die Anpassungen wurden bis einschließlich 2017 vorgenommen.

„Games sind längst ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Aber noch nie haben in Deutschland so viele Menschen gespielt wie aktuell. Insgesamt ist die Zahl der Gamerinnen und Gamer in Deutschland in den vergangenen zwölf Monaten mit rund fünf Prozent deutlich gewachsen“, sagte Game-Geschäftsführer Felix Falk.

„Insbesondere während der Lockdown-Phasen waren Games für Millionen Menschen großartige Unterhaltung, eine willkommene Ablenkung und auch eine Möglichkeit, mit Familie und Freunden Spaß zu haben und in Kontakt zu bleiben. Damit haben Computer- und Videospiele einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag geleistet und gleichzeitig viele Millionen Menschen zusätzlich für sich begeistern können.“

