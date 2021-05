F1 2021: Deluxe Edition mit Fahrerlegenden & Coverstars enthüllt

Diese Fahrer sind in der Deluxe Edition enthalten.

Codemasters und der neue Besitzer Electronic Arts haben die digitale Deluxe Edition von „F1 2021“ vorgestellt. Zusätzlich enthalten sind darin einige „legendäre Fahrer“, die dem Fahrermarkt hinzugefügt werden.

Michael Schumacher

Ayrton Senna

Alain Prost

Jenson Button

Nico Rosberg

David Coulthard

Felipe Massa

Sofern ihr ihre Erwartungen und Gehaltsvoraussetzungen erfüllen könnt, sind sie laut Codemasters bereit, sich euren Teams anzuschließen. Zu den ausgewählten Fahrern der Deluxe Edition gehören:

Die genannten Fahrer gesellen sich dem Modus „Mein Team“ hinzu. Dabei handelt es sich um den Fahrer-Manager-Modus von „F1 2021“. Darin könnt ihr euer eigenes Formel 1-Team erstellen und euch mit den Fahrern der Saison 2021 Rennen liefern.

Weitere Inhalte der Deluxe Edition

Die Digital Deluxe Edition von „F1 2021“ umfasst noch mehr Inhalte. Neben den oben genannten Fahrern umfasst sie eine Reihe von Anpassungsgegenständen, 18.000 PitCoins, ein Gegenstandspack im Spiel, das durch die fiktiven Stars von „Braking Point“ inspiriert wurde (Details folgen) und drei Tage Vorabzugang. Dafür bezahlt ihr ganze 85 Euro.

„F1 2021“ wird auch als 70 Euro teure Standard Edition verfügbar gemacht. Sie umfasst „Braking Point“-Inhalte sowie 5.000 PitCoins.

Auch die Coverstarts von „F1 2021“ wurden enthüllt: Dabei handelt es sich um Lewis Hamilton, Max Verstappen und Charles Leclerc. Das offizielle Videospiel der 2021 FIA Formula One World Championship wird am 16. Juli 2021 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC auf den Markt gebracht.

