Leisure Suit Larry Wet Dreams Dry Twice: Der schlüpfrige Trailer zum heutigen Konsolen-Release

Nachdem der PC bereits vor einer ganzen Weile versorgt wurde, gab der Publisher Assemble Entertainment nun bekannt, dass „Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don’t Dry“ ab sofort auch für die Konsolen PS4, Xbox One und Switch erhältlich ist.

Das klassische Point & Click-Adventure entstand bei den Entwicklern von CrazyBunch und rückt mit Larry Laffer den bekannten Protagonisten der „Leisure Suit Larry“-Reihe in den Mittelpunkt, den es dieses Mal auf das Kalaua‘-Archipel mitsamt seinen über 50 handgezeichneten Hintergründen verschlägt. Dort begibt sich unser Schwerenöter auf die Suche nach seiner wahren Liebe Faith.

Urkomische Dialoge mit über 40 Charakteren

Neben allerlei schrägen Rätseln warten auf Kalaua‘ mehr als 40 Charaktere auf euch, die euch in unterhaltsame Dialoge verwickeln und ihre ganz eigenen Geschichten zu erzählen haben. Um Faith zu finden, liegt es an euch, in „Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don’t Dry“ knackige Puzzles zu lösen, wichtige Gegenstände zu sammeln und die richtigen Entscheidungen zu treffen.

„Begleite Larry Laffer in seinem neuen Point & Click-Abenteuer mit seinem selbst gebauten Floss durch das Kalau’a-Archipel und erkunde über 50 handgezeichnete Orte! Finde dich in urkomischen Dialogen mit über 40 verrückten Charakteren wieder, sammle verrückte Gegenstände, löse herausfordernde Rätsel und schau, ob Larry das Mädchen seiner feuchten Träume, Faith, bekommen kann“, so die Entwickler von CrazyBunch.

Anbei der offizielle Trailer zum heutigen Konsolen-Release von „Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don’t Dry“.

