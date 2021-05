PS5 vs Xbox Series X/S: Sonys New-Gen-Konsole dominiert die Verkäufe

Egal für welche Konsole ihr euch entscheidet: Kaufen könnt ihr sie aufgrund der Lieferschwierigkeiten nicht ohne weiteres.

Die PS5 und Xbox Series X/S sind weitgehend ausverkauft. Gleichzeitig scheint es zwischen den Konsolen in Bezug auf die Verkäufe große Unterschiede zu geben. In einer Studie kam das Daten- und Analyseunternehmen Ampere Analysis zu dem Schluss, dass in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres deutlich mehr PS5- als Xbox Series X/S-Konsolen abgesetzt wurden.

Konsolenverkäufe bei etwa 2:1

Ampere Analysis glaubt, dass im ersten Kalenderquartal des laufenden Jahres 2,83 Millionen Einheiten der PS5 über die meist virtuellen Ladentische gingen. Das deckt sich in etwa mit den Angaben von Sony. Das Unternehmen bestätigte kürzlich, dass in den drei Monaten bis zum 31. März 2021 ganze 3,3 Millionen PS5-Konsolen ausgeliefert wurden.

Laut Ampere wurden von den Xbox Series X/S-Konsolen im ersten Quartal 2021 insgesamt 1,31 Millionen Exemplare abgesetzt. Offiziell gab Microsoft keine Zahlen zu den Xbox Series X/S-Auslieferungen heraus, sondern erwähnte nur, dass der Hardware-Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 232 Prozent gestiegen ist. Gleichzeitig erwarten die Redmonder, dass die Xbox Series-Konsolen bis mindestens Juni 2021 knapp sein werden.

„Sowohl Sonys als auch Microsofts neue Konsolen leiden unter Lieferengpässen und unvorhersehbarer Verfügbarkeit“, so Piers Harding-Rolls, Analyst bei Ampere Analysis. „Sony wird sich freuen, dass der PS4-Marktanteil in die neue Generation übergeht. Aber es ist sehr schwer, die tatsächliche Nachfrage unter den aktuellen Marktbedingungen zu messen.“

Eine weitere Konsole stellte letztendlich beide New-Gen-Geräte in den Schatten: Nintendo konnte laut Ampere im ersten Quartal 5,86 Millionen Switch-Konsolen verkaufen. Es ist ein Plus von 12 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2020. Das Unternehmen gab kürzlich ebenfalls bekannt, dass in den drei Monaten bis zum 31. März 2021 4,72 Millionen Switch-Einheiten ausgeliefert wurden.

„Die Switch wird sich im Jahr 2021 weiterhin besser verkaufen als die neuen Konsolen von Sony und Microsoft. Die Plattform befindet sich auf dem Höhepunkt ihres Verkaufszyklus und entwickelt sich sehr stark“, so das abschließende Statement.

