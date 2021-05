WRC 10: Rallye Kroatien im neuen Video vorgestellt

Bis September müsst ihr euch noch gedulden.

Nacon und KT Racing machen mit einem neuen Trailer auf „WRC 10“ aufmerksam. In den Fokus rückt darin die Rallye Kroatien, die auf dem Meisterschaftskalender steht.

Die Rallye Kroatien findet komplett auf Asphalt statt. Jedoch werden recht unterschiedliche Oberflächen geboten, die durch das schlechte Wetter der Region oft beschädigt sind.

„Die Straßen im Herzen der kroatischen Landschaft sind oft sehr schmal und erfordern tadelloses Handling, um die Geschwindigkeit zu halten. Dank der realistischen Physik von KT Racing bietet WRC 10 ein tolles Fahrerlebnis in 4K mit 60FPS, das der Wahrnehmung echter Fahrer sehr nahe kommt“, so die Macher in der heutigen Pressemeldung.

Nach dem Launch von „WRC 10“ könnt ihr die Saison 2021 meistern und die Rallye-Momente am Steuer verschiedener Autos erleben, um das 50-jährige Bestehen des Wettbewerbs zu feiern.

Features von WRC 10 laut Hersteller:

Sechs historische Rallyes, darunter Akropolis, San Remo, Deutschland, Argentinien

Über 20 legendäre Fahrzeuge, darunter Alpine, Audi, Lancia, Subaru, Ford, Mitsubishi, Toyota

Alle vier neuen Rallyes wurden in den Kalender 2021 aufgenommen: Estland, Kroatien, Belgien und Spanien

52 offizielle Teams der Saison 2021 (WRC, WRC2, WRC3, Junior WRC)

+++ WRC 10: World Premiere Trailer eingetroffen – erste Details zur neuen Rallye-Simulation +++

„WRC 10“ wird am 2. September 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC sowie zu einem späteren Zeitpunkt für die Switch auf den Markt gebracht. Nachfolgend das anfangs erwähnte Video:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu WRC 10