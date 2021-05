Call of Duty Black Ops Cold War: Free-Weekend startet morgen

Ab morgen könnt ihr den Multiplayer-Part von "Call of Duty: Black Ops Cold War" kostenlos ausprobieren. Am 27. Mai 2021 startet ein Free-2-Play-Event, in dessen Rahmen ihr mehrere Modi in Angriff nehmen könnt.

Einige Tage lang könnt ihr kostenlos in den Shooter hineinschnuppern.

In „Call of Duty: Black Ops Cold War“ startet in Kürze ein kostenloses Spielwochenende für die Multiplayer- und Outbreak-Modi, wie Charlie Intel berichtet. Beginnen soll es am morgigen 27. Mai 2021 – also noch vor dem Memorial Day – auf allen Plattformen.

Spielbar bis zum 1. Juni

Charlie Intel teilte die. Der Tweet enthält eine Anzeige, die das kostenlose Wochenende für den Multiplayer und Outbreak von „Black Ops Cold War“ bewirbt. Laufen soll es bis zum 1. Juni 2021. Die Mitentwickler Raven Software und Treyarch haben die Aktion nicht öffentlich angekündigt. Auch der Publisher Activision hüllte sich bisher in Schweigen.

Wie bei früheren Aktionen könnt ihr voraussichtlich alle erzielten Fortschritte sowie freigeschalteten Extras und Belohnungen in die Vollversion übertragen, sofern ihr euch dazu entschließt, diese zu erwerben – beispielsweise bei Amazon oder im PlayStation Store, wo der Shooter momentan im Angebot ist.

Unabhängig davon ist es eine gute Gelegenheit für Spieler, die Zombies-Schlachten von „Black Ops Cold War“ auszuprobieren. Dieser Modus erhielt kürzlich ein Update, das Orda schwieriger macht. Der neueste Patch passt auch andere Aspekte des Multiplayers des Spiels an, einschließlich der Behebung von Problemen bei Standoff und der weiteren Stabilisierung des Gameplays.

„Black Ops Cold War“ wurde kürzlich mit einem erheblichen Content-Drop erweitert, der die 80er-Jahre-Action-Helden John McClane und Rambo als spielbare Operator einführte. Spieler haben bis zum 18. Juni 2021 die Gelegenheit, ein Bundle zu kaufen, das die beiden Charaktere und verschiedene Blaupausen für „Black Ops Cold War“ und „Call of Duty: Warzone“ enthält.

