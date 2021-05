COD Black Ops Cold War und Warzone: Trailer zu John Rambo und John McClane

Die 80er-Jahre-Actionhelden erobern in Kürze die Schlachtfelder von "Call of Duty: Black Ops Cold War" und "Call of Duty: Warzone". Schon heute seht ihr einen passenden Trailer.

John Rambo und John McClane gesellen sich hinzu.

Die mehrstufige Enthüllung der 80er-Jahre-Actionhelden für „Call of Duty: Black Ops Cold War“ und „Call of Duty: Warzone“ ging heute in die nächste Runde. Activision, Treyarch und Raven Software zeigen einen Trailer, in dem John Rambo und John McClane („Stirb langsam“) in den Fokus rücken. Im Vorfeld gab es mehrere Teaser.

Einen Monat lang verfügbar

Rambo und John McClane können ab dem 19. Mai 2021 in den „Black Ops Cold War“- und „Warzone“-Stores gekauft werden und bleiben dort einen Monat lang verfügbar. Ihr habt demnach bis zum 18. Juni 2021 Zeit, um den Kauf abzuschließen.

Das Rambo-Paket enthält Rambo selbst, der Sylvester Stallone nachempfunden ist, zusammen mit zwei Finishing Moves, drei legendären Waffen-Blaupausen – ein Sturmgewehr, ein LMG und eine Messer-Blaupause – sowie eine legendäre Calling Card und ein Emblem, eine epische Uhr und einen Anhänger.

McClane kann unterdessen über das „Stirb langsam“-Bundle erworben werden, das zur gleichen Zeit und mit dem gleichen Verfügbarkeitslimit erscheinen wird. Das Paket enthält McClanes Aussehen, basierend auf Bruce Willis, sowie einen Finishing-Move, drei legendäre Waffen-Blaupausen – ein taktisches Gewehr, zwei SMGs und ein Sturmgewehr – sowie eine legendäre Calling Cards, ein Emblem, eine epische Uhr und einen epischen Waffenanhänger.

Rambo und McClane sind neue Operator und keine Skins für andere Charaktere. Die Preise für die „Rambo“- und „Stirb langsam“-Pakete wurden noch nicht enthüllt, was sich bald ändern sollte. Weitere Details zur neuen Season findet ihr auf dem PlayStation Blog. Nachfolgend der Trailer zu den Neuzugängen.

