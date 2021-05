PS Plus Juni 2021: Das sind die neuen „Gratis Games“ für PS5 und PS4

PS Plus im Juni 2021: Welche "Gratis Games" euch in der kommenden Woche erwarten, gab Sony soeben auf dem offiziellen PlayStation Blog bekannt.

"Star Wars Squadrons" zählt zu den PS Plus-Spielen für Juni 2021.

Sony hat die PS Plus-Spiele für Juni 2021 enthüllt. Nach einem vorangegangenen Leak bestätigte das Unternehmen, dass euch im kommenden Monat zwei PS4-Spiele erwarten. PS5-Besitzer erhalten zudem Zugriff auf ein New-Gen-Game.

Besonders ist in diesem Monat, dass zwei Neuveröffentlichungen in das PS Plus-Angebot aufgenommen werden. Hierbei handelt es sich um „Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown“, das in dieser Woche für die PS4 angekündigt wurde, sowie um „Operation Tango „. Hinzu gesellt sich in das PS Plus-Lineup für Juni 2021 das PS4-Spiel „Star Wars Squadrons“. Nachfolgend die Übersicht:

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown (PS4)

Veröffentlichung am 1. Juni 2021

Star Wars: Squadrons (PS4)

Veröffentlicht im Oktober 2020

Metascore: 79

User-Score: 5.7

Regulärer Preis: 39,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Operation Tango (PS5)

Veröffentlichung am 1. Juni 2021

Mai-Spiele weiterhin verfügbar

Sofort herunterladen könnt ihr die „Gratis Games“ für Juni 2021 nicht. Vielmehr müsst ihr euch bis zur kommenden Woche gedulden. Die Freischaltung des PS Plus-Angebotes erfolgt voraussichtlich am 1. Juni 2021 zwischen 11 und 12 Uhr.

Bis zur kommenden Woche habt ihr die Möglichkeit, die Spiele in eure Bibliothek zu packen, die Sony im Mai freigeschaltet hat. Dabei handelt es sich um „Battlefield 5“ für PS4, „Stranded Deep“ für PS4 und „Wreckfest“ für PS5.

Die nachfolgenden Links schicken euch direkt zu den Produkteinträgen im PlayStation Store:

PS Plus im Juli 2021

Nach wie vor lassen sich die PS Plus-Ankündigungen von Sony vorhersagen. Denn in der Regel werden die neuen PS Plus-Spiele am ersten Dienstag eines Monats im PlayStation Store zur Verfügung gestellt. Die Enthüllung erfolgt meist am Mittwoch der Vorwoche. Nur selten weicht Sony davon ab. Für PS Plus im Juli solltet ihr die folgenden Termine im Kalender einkreisen:

Enthüllung des PS Plus-Juli-Angebotes am 30. Juni 2021

Veröffentlichung der neuen PS Plus-Spiele am 6. Juli 2021

PlayStation Plus könnt ihr für rund 60 Euro pro Jahr kaufen. Zu den Bestandteilen zählen die monatlichen „Gratis Games“ und der Zugriff auf die Online-Modi von Spielen auf PS4 und PS5. Ein weiteres Feature ist der Cloud-Speicher. Hinzukommen regelmäßige Rabatte sowie spezielle Aktionen wie Betas und Demos.

