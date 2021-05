Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown: PS4-Ankündigung, Termin und Trailer

Sega hat "Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown" angekündigt. Der Titel soll in der kommenden Woche für die PS4 erscheinen. PS Plus-User müssen offenbar nicht ins Portemonnaie greifen.

Nach vorangegangenen Gerüchten sorgte Sega heute für die Ankündigung von „Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown“. Der Titel soll am 1. Juni 2021 für die PS4 auf den Markt gebracht werden, was perfekt zum neusten PS Plus-Gerücht passt. Mehr dazu weiter unten.

Aktualisierte Grafiken und neue Online-Features

Die ersten Details zu „Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown“ liegen bereits vor. Erwarten könnt ihr demnach aktualisierte Grafiken und neue Online-Features, wobei die Entwicklung von einem „All-Star-Team“ bei Sega AM2 und Ryu Ga Gotoku Studio geleitet wird.

Das grundlegende Gameplay und die Kämpfe sind mit denen aus der Hauptversion von „Virtua Fighter 5“ aus dem Jahr 2006 identisch. Doch die Grafik wurde mit der Dragon Engine-Technologie von RGG neu aufgebaut.

Darüber hinaus wird das Spiel neue Hintergrundmusik für jede Stage, eine neue Benutzeroberfläche, eine neue Eröffnungssequenz sowie neue Beleuchtung und Shader enthalten.

In den Online-Modi werden die Spieler von „Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown“ in der Lage sein, Matches in Echtzeit zu beobachten. Hinzu gesellt sich die Möglichkeit, Online-Turniere zu erstellen. Das private und öffentliche Lobby-System unterstützt bis zu 16 Spieler. Neue Kommunikations-Tools runden dieses Feature ab.

Um Segas Kampfserie wurde es seit „Virtua Fighter 5 Final Showdown“ aus dem Jahr 2010 sehr ruhig. Der Titel landete 2012 auf den Konsolen Xbox 360 und PS3. Als Minispiel wurden die Kämpfe auch in „Yakuza 6: The Song of Life“ verfügbar gemacht.

Launch offenbar als PlayStation Plus-Titel

Einem heutigen Gerücht zufolge landet „Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown“ direkt zum Launch im PS Plus-Programm. Die neuen „Gratis-Games“ werden ebenfalls am 1. Juni 2021 freigeschaltet, was zur heutigen Ankündigung von Sega passt. Welche weiteren PS Plus-Games dem Gerücht zufolge für Juni 2021 geplant sind, erfahrt ihr in dieser Meldung.

Nachfolgend ein Trailer zu „Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown“:

