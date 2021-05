PS Plus Juni 2021: Das sind die neuen „Gratis-Games“ laut Gerücht

PS Plus im Juni 2021: Kurz vor der Enthüllung der neuen "Gratis Games" könnte feststehen, was euch im kommenden Monat erwartet. Einmal mehr ist ein neuer PS Plus-Titel dabei.

"Operation: Tango" soll am 1. Juni erscheinen.

Sony kündigte kürzlich zwei weitere Farbversionen des DualSense-Controllers an. Wenige Tage zuvor berichtete die spanische Publikation Areajugones darüber und nannte die korrekten Farbkombinationen.

Während noch unklar ist, woher die Redaktion diese Informationen hat, wurde ein weiteres Gerücht ins Rennen geschickt: Möglicherweise stehen die PS Plus-Games für Juni 2021 fest.

Sollten die Angaben von Areajugones auch diesmal stimmen, dann erwarten euch im kommenden Juni einmal mehr drei Spiele. Namentlich genannt wurden die folgenden Titel:

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown (PS4)

Star Wars: Squadrons (PS4)

Operation: Tango (PS5)

Mit „Virtua Fighter 5: Final Showdown“ erwartet euch eine Neuveröffentlichung des 2006 erschienenen Arcade-Titels, der später den Weg auf die PS3 fand. Gerüchte zu einer PS4-Version tauchten schon im vergangenen April auf.

„Star Wars: Squadrons“ verweilt erst seit 2020 auf dem Markt. Der Titel aus dem Hause EA erschien unter anderem für die PS4 und konnte mit einem Metascore von 79 punkten. „Operation: Tango“ soll wiederum am 1. Juni 2021 den Markt erobern. Es ist der Tag, an dem die neuen PS Plus-Spiele freigeschaltet werden.

Enthüllung der PS Plus-Spiele am Mittwoch

Ob die Angaben von Areajugones auch diesmal etwas mit der Realität zu tun haben, erfahren wir schon am morgigen Mittwoch. Die PS Plus-Games für Juni 2021 werden am 26. Mai 2021 voraussichtlich wischen 17 und 18 Uhr enthüllt.

Sofort herunterladen dürft ihr sie im Anschluss noch nicht. Erst in der kommenden Woche könnt ihr den Download-Button betätigen. Möglich ist das wahrscheinlich am 1. Juni 2021 zwischen 11 und 12 Uhr. Wir werden euch gesondert daran erinnern.

Mehr zu PS Plus:

In der Zwischenzeit könnt ihr euch mit den Spielen beschäftigen, die Sony im Mai 2021 zur Verfügung gestellt hat. Dabei handelt es sich um „Battlefield 5“ (PS4), „Stranded Deep“ (PS4) und „Wreckfest“ (PS5). Weitere Meldungen zu PS Plus findet ihr in unserer Themen-Übersicht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus