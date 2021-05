PS Plus Mai 2021: Gratis-Spiele ab sofort zum Download

"Battlefield 5" zählt zu den PS Plus-Spielen im Mai 2021.

Nachdem die PS Plus-Spiele für Mai 2021 in der vergangenen Woche enthüllt wurden, erfolgte heute die Bereitstellung der Angebote. Einmal mehr könnt ihr drei Games herunterladen, ohne einen zusätzlichen Cent bezahlen zu müssen.

PS Plus im Mai 2021 beschert euch zwei PS4-Games und ein PS5-Spiel. Dabei handelt es sich um „Battlefield 5“ und „Stranded Deep“ für die Last-Gen-Konsole und um „Wreckfest“ für die sehr gefragte und selten im Handel anzutreffende New-Gen-Hardware aus dem Hause Sony.

PS Plus im Mai 2021

Battlefield 5 (PS4)

Veröffentlicht im November 2018

Metascore: 73

User-Score: 2,4

Regulärer Preis: 49,99 Euro

Stranded Deep (PS4)

Veröffentlicht im April 2020

Metascore: 64

User-Score: 5.1

Regulärer Preis: 19,99 Euro

Wreckfest (PS5)

Veröffentlicht im August 2019

Metascore: 82

User-Score: 7.0

Regulärer Preis: 29,99 Euro

Wie gewohnt gilt: Habt ihr die PS Plus-Spiele einmal in eure Bibliothek gepackt, könnt ihr sie dauerhaft spielen. Notwendig ist dafür stets eine gültige PlayStation Plus-Mitgliedschaft.

Allerdings solltet ihr nicht allzu viel Zeit verstreichen lassen, denn schon in vier Wochen werden die PS Plus-Games für Mai 2021 aus dem Angebot entfernt und durch weitere Spiele ersetzt.

PlayStation Plus im Juni 2021

Ihr kennt es ja schon: Die Termine für die PS Plus-Enthüllungen und Freischaltungen lassen sich in der Regel vorhersagen. Downloaden könnt ihr die neuen Games in den meisten Fällen am ersten Dienstag eines Monats. Die Ankündigung erfolgt am Mittwoch der Vorwoche. Nur selten weicht Sony von dieser Regel ab.

Für PS Plus im Juni ergeben sich damit folgende Termine:

Enthüllung des PS Plus-Juni-Angebotes am 26. Mai 2021

Veröffentlichung der neuen PS Plus-Spiele am 1. Juni 2021

Kostenlos ist PlayStation Plus nach wie vor nicht. Abonnieren könnt ihr den Dienst für rund 60 Euro pro Jahr: Die Gegenleistung kann sich allerdings sehen lassen: Dazu gehören die monatlichen „Gratis-Games“ und der Zugriff auf die Online-Modi von Spielen auf PS4 und PS5. Außerdem warten der Cloud-Speicher und regelmäßige Rabatte sowie spezielle Aktionen wie Betas und Demos auf euch.

