Sonic Rangers: Name des neuen Ablegers bekannt?

"Sonic": Trägt das Spiel den Untertitel "Rangers"?

Im Rahmen eines Livestreams kündigte der japanische Publisher Sega am gestrigen Donnerstag gleich mehrere neuen Projekte an.

Unter diesen befand sich auch ein komplett neuer „Sonic“-Titel, der im Laufe des kommenden Jahres für den PC und die Konsolen veröffentlicht wird. Abgesehen von einem kleinen Teaser wurden bisher leider keine konkreten Details genannt. Allerdings könnte im Anschluss an die offizielle Ankündigung des neuen „Sonic“-Titels dessen kompletter Name durchgesickert sein: „Sonic Rangers“.

Zum einen tauchte der Name „Sonic Rangers“ gestern in der offiziellen Pressemitteilung auf, die eine PR-Agenteur anlässlich der Neuankündigungen verschickte. Hier hieß es: „Die Ankündigung der neuen Konsolenerlebnisse Sonic Colors: Ultimate und Sonic Rangers, weitere Details zu Sonic Prime von Netflix, mobile Nachrichten, Musikveranstaltungen und vieles mehr!“

Darüber hinaus wurde der Name „Sonic Rangers“ in den Metadaten des gestern veröffentlichten Teasers entdeckt. Die verantwortliche PR-Agentur wies in einer kurzen Stellungnahme darauf hin, dass es sich bei „Sonic Rangers“ nicht um den finalen Namen des Plattformers, sondern stattdessen lediglich um einen alten Arbeitstitel handeln soll.

Sega selbst wollte die aktuellen Berichte um den Namen des neuen „Sonic“-Abenteuers bisher nicht kommentieren.

Looking in the metadata of the leaked 4K video of the New Sonic Teaser. According to the original adobe file name. Its called PS/Rangers_teaserBG_4K_toSOA-2.psd.

So my guess is that the name is Project Sonic Rangers. pic.twitter.com/hcuiXpx7r9

— Bluwolfboy (@bluwolfboy) May 27, 2021