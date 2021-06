Rainbow Six Extraction: Neuer Name des Shooters bestätigt – Trailer & erste Details

Wie Ubisoft am Abend bekannt gab, wird der unter dem Namen "Rainbow Six Quarantine" angekündigte PvE-Shooter als "Rainbow Six Extraction" ins Rennen geschickt. Begleitet wurde diese Ankündigung von einem Trailer und ersten Details.

"Rainbow Six Quarantine" erscheint als "Rainbow Six Extraction".

Bereits vor einigen Wochen wiesen die Verantwortlichen von Ubisoft darauf hin, dass sich das Unternehmen aufgrund der COVID-19-Pandemie dazu entschloss, Abstand vom Namen „Rainbow Six Quarantine“ zu nehmen.

Nachdem bisher noch unklar war, unter welchem Namen der PvE-Shooter denn nun veröffentlicht werden soll, sorgte Ubisoft am heutigen Montag Abend für Klarheit. Wie es in einer aktuellen Mitteilung des Unternehmens heißt, wird der finale Name „Rainbow Six Extraction“ lauten. Passend zu dieser Ankündigung wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht.

Weitere Details folgen am Wochenende

Abschließend nannte Ubisoft erste konkrete Informationen zu „Rainbow Six Extraction“ und spricht von einem kooperativen PvE-Shooter, in dem ihr euren Mitgliedern den Rücken freihaltet und den Kampf gegen einen tödlichen Parasiten aufnehmt.

Zum Thema: Ubisoft: E3-Show mit Rainbow Six Quarantine und weiteren Ankündigungen

Während ihr geschickt mit eurem Team zusammenarbeitet, steht ihr regelmäßig vor der Entscheidung, ob ihr weiter voranschreitet oder ob es sinnvoller ist, sich mit den erreichten Fortschritten zufrieden zu geben und das Schlachtfeld zu verlassen. Weitere Eindrücke und Details zu „Rainbow Six Extraction“ möchte Ubisoft im Rahmen der nächsten „Ubisoft Forward“-Ausgabe veröffentlichen.

Diese findet am Samstag, den 12. Juni 2021 um 21 Uhr unserer Zeit statt.

