Jurassic World Evolution 2: Nachfolger mit einem ersten Trailer angekündigt

"Jurassic World Evolution 2" erscheint 2021.

Im Rahmen des heutigen Eröffnungs-Events zum „Summer Game Fest 2021“ war unter anderem der US-amerikanische Schauspieler und Musiker Jeff Goldblum mit von der Partie.

Als sich Goldblum in einer Liveschalte zu Wort meldete und einen neuen Titel ankündigte, der sich um die „Evolution einer Welt“ drehen wird, war im Prinzip schon klar, wo die sprichwörtliche Reise hinführt. Und so kündigte Goldblum wenig überraschend die laufenden Arbeiten an einem Nachfolger zu Frontier Developments‘ Strategie-Titel „Jurassic World Evolution“ an.

Der Nachfolger erscheint schon dieses Jahr

Der Haken an der Sache: Konkrete Details zu „Jurassic World Evolution 2“, so der Name des Nachfolgers, wurden leider nicht genannt. Stattdessen bedachte man uns lediglich mit einem ersten Render-Trailer, dem sich entnehmen ließ, dass „Jurassic World Evolution 2“ noch in diesem Jahr erscheinen wird. Versorgt werden dürften wohl der PC die PlayStation 4, die Xbox One sowie die New-Generation-Konsolen Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Versprochen werden unter anderem brandneue Features, eine verbesserte Grafik und mehr Anpassungsmöglichkeiten, die euch in die Lage versetzen sollen, den Themen-Park eurer Träume zu erschaffen. Sollten weitere Informationen zu „Jurassic World Evolution 2“ genannt werden, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Bis dahin könnt ihr euch den ersten Trailer anschauen, der im Zuge der heutigen Ankündigung präsentiert wurde.

