Solar Ash: Neuer Gameplay Trailer zum Actionspiel veröffentlicht

"Solar Ash" erscheint unter anderem für PS4 und PS5.

Bereits vergangenes Jahr kündigten die Entwickler des unabhängigen Studios Heart Machine ihr neuestes Projekt an, das auf den Namen „Solar Ash“ hört. Im Rahmen der Auftaktshow des diesjährigen Summer Game Fest-Events präsentierten die Verantwortlichen einen frischen Trailer zum kommenden Actionspiel. Das Video könnt ihr euch weiter unten im Artikel ansehen.

Solar Ash: Actiontitel weiterhin ohne Releasetermin

In „Solar Flash“ übernehmt ihr die Rolle der Voidrunnerin Rei, die ihre Heimat vor dem Ultravoid retten will, einem gewaltigen schwarzen Loch, das die ganze Welt zu verschlingen droht. Zum Glück verfügt die Heldin des Games über eine unglaubliche Geschwindigkeit, Beweglichkeit sowie diverse Hilfsmittel, die ihr bei ihrer Mission helfen.

Sie kann so riesige Entfernungen in Windeseile überwinden, sich über Abgründe hangeln oder anmutig auf Schienen grinden. Ihr merkt also schon, bei diesem Titel dreht sich alles um möglichst flüssige Bewegungen und einen bestmöglichen Gameplay-Flow.

Dabei will das Team eine gigantische Welt erschaffen, in der ihr euch verlieren könnt. Es warten unter anderem versunkene Städte, riesige Wasserflächen und lebensgefährliche Lavazonen auf mutige Entdecker. Allerdings soll es nicht die ganze Zeit so beschaulich zugehen, wie es bis hierhin den Anschein hat.

Zum Thema: Solar Ash: Frische Spielszenen aus dem stilvollen Action-Titel

Immer wieder muss sich Rei auch im Kampf beweisen, der sich einfach steuern lassen und mit flüssigen Bewegungen bestechen soll. Ihr werdet euch in „Solar Ash“ nicht nur kleinen, sondern ebenfalls großen Gegnern stellen müssen, deren Bewegungen schwieriger zu durchschauen sein sollen. Entsprechend müsst ihr hier noch mehr auf euer Timing und eure Umgebung achten, wenn ihr diese Feinde bezwingen wollt.

„Solar Ash“ soll irgendwann 2021 für die PlayStation 4, die PlayStation 5 und den PC (über den Epic Games Store) veröffentlicht werden.

Wie gefällt euch der neue Trailer zu „Solar Ash“?

