Yuoni: Der Releasetermin und ein neuer Trailer zum Japano-Horror

Ende des vergangenen Jahres gaben die Entwickler von Tricore bekannt, dass das hauseigene Japano-Horror-Abenteuer „Yuoni“ den Weg in den Westen finden wird.

Nachdem bisher noch in den Sternen stand, wann „Yuoni“ bei uns erscheinen wird, sorgten die Macher von Tricore nun für Klarheit und kündigten in Zusammenarbeit mit dem Publisher Chorus Worldwide an, dass „Yuoni“ hierzulande ab dem 19. August 2021 erhältlich sein wird. Versorgt werden der PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Trailer stimmt auf den Horror ein

Auf dem PC sowie den New-Generation-Konsolen PlayStation 5 beziehungsweise Xbox Series X/S erhaltet ihr die Möglichkeit, die Schrecken von „Yuoni“ in 4K und 60 Bildern die Sekunde zu genießen. Abgerundet wurde die heutige Ankündigung von einem frischen Trailer zum Japano-Horror, der euch einen Eindruck von dem vermittelt, was in „Yuoni“ auf euch zukommt.

„Hey, wollen wir Yuoni spielen? Mit diesen Worten wurde das Mädchen in eine andere Welt entführt, die in der Abenddämmerung gefärbt war. Ein Schulgebäude, ein altes Haus im japanischen Stil, ein düsteres Krankenhaus… eine Welt des Sonnenuntergangs, die Nostalgie und Unheil vereint“, heißt es in der offiziellen Beschreibung.

Die erste Hälfte des Spiels wird als ein klassisches Versteckspiel vom Schlage eines „Outlast“ beschrieben. In der zweiten Hälfte des Horror-Abenteuers hingegen kommt es vor allem auf eure Reflexe an, da ihr vor der Aufgabe steht, den schaurigen Monstern der Spielwelt zu entkommen.

