Yuoni: Japanisches Horrorspiel für PS4 und PS5 angekündigt

Im kommenden Frühjahr erscheint mit "Yuoni" ein Horrortitel, das sich bei einem japanischen Entwicklerstudio in Arbeit befindet. Das Spiel soll in einer 4K-Auflösung und 60 FPS dargestellt werden.

Was genau erwartet euch in "Yuoni"?

Mit „Yuoni“ wurde von Tricore ein japanischer Survial Horror-Titel angekündigt, der im Frühjahr 2021 neben der PS4 und PS5 für Xbox One, Xbox Series und PC erscheinen soll. Den dazu veröffentlichten Ankündigungstrailer könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen ansehen.

Abgesehen von der PS4 und der Xbox One soll das Spiel in einer 4K-Auflösung und 60 Bildern pro Sekunde laufen. Am kommenden Sonntag, dem 29. November, wird der Titel auf der Digital Games Expo 2020 in Tokyo näher vorgestellt.

Die erste Hälfte des Spiels definiert sich durch das Verstecken vor Gegnern, ähnlich wie es bei „Outlast“ der Fall ist. Dabei müsst ihr euren Atem anhalten, wichtige Punkte aufspüren und die Umgebung zu eurem Vorteil nutzen. Im späteren Verlauf wird dies nicht mehr möglich sein, weshalb ihr gezwungen seid, die Beine in die Hand zu nehmen. Das Spielgeschehen findet in der First-Person-Ansicht „mit zwei völlig unterschiedlichen Gesichtern“ statt.

Was genau damit gemeint ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Im Trailer ist zu sehen, wie der Spieler die in rot gehüllte Umgebung nach nützlichen Gegenständen absucht und anschließend vor einer mysteriösen Gestalt flüchtet.

Die offizielle Beschreibung von Yuoni

„Hey, wollen wir Yuoni spielen? Mit diesen Worten wurde das Mädchen in eine andere Welt entführt, die in der Abenddämmerung gefärbt war. Ein Schulgebäude, ein altes Haus im japanischen Stil, ein düsteres Krankenhaus… eine Welt des Sonnenuntergangs, die Nostalgie und Unheil vereint.“

