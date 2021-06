Escape from Tarkov: Battle for Concordia vorgestellt – Details und Trailer

In einem Trailer zu "Escape from Tarkov" wird ein neuer Schauplatz vorgestellt. Es handelt sich um Concordia. Wann der Survival-Shooter für Konsolen erscheinen wird, ist weiterhin offen.

"Escape from Tarkov" ist als Early-Access-Version auf dem PC verfügbar.

Konsolenspieler müssen zwar weiterhin auf die Verfügbarkeit des Survival-Shooters „Escape from Tarkov“ warten. Doch auch sie werden früher oder später in den Genuss einer neuen Map kommen, die in dieser Woche vorgestellt wurde. Dabei handelt es sich um ein osteuropäisches Setting namens Concordia, das die Spieler vor neue Herausforderungen stellen soll. Unterhalb dieser Zeilen seht ihr dazugehöriges Teaser-Video.

Ab in die Business-Klasse

„Concordia“ ist ein Wohnkomplex der Business-Klasse, bestehend aus zwei Gebäuden. Er befindet sich im geschäftlichen Teil des zentralen Bezirks, zwischen den Straßen Razvedchikov und Kamchatskaya. Die Architektur des Komplexes wird von klaren geometrischen Formen und geraden Linien der Fassaden dominiert. Es wurde ein System von hinterlüfteten Fassaden verwendet, das im Winter zum Warmhalten beiträgt und im Sommer vor Überhitzung schützt.

Die Farbpalette ist zurückhaltend, während hohe Decken und Panoramafenster zu beeindrucken wissen. Ein weiterer Vorteil des Wohnkomplexes Concordia ist die ausreichende Anzahl von Parkplätzen in der Tiefgarage – immerhin 149 Stellplätze. Der Innenhof ist geschlossen, begrünt und enthält Funktionsflächen für Spiel, Sport und Erholung sowie einen Gästeparkplatz.

Bewohnen wollt ihr den Komplex in „Escape from Tarkov“ sicherlich nicht. Vielmehr dient der Schauplatz als Ort des Überlebenskampfes. Mit dem neuen Update wird offenbar ein militärisches Fahrzeug freigeschaltet, aus dem zahlreiche schwer gepanzerte Soldaten springen. Weitere Details liegen dazu noch nicht vor.

Konsolenankündigung von Escape from Tarkov:

„Escape from Tarkov“ ist seit Jahren als Beta für den PC verfügbar. Die Konsolenversion wurde im vergangenen Januar angekündigt. Wann mit einer Veröffentlichung gerechnet werden kann, ist offen.

