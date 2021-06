F1 2021: Features-Trailer zeigt Karrieremodus und Rennszenen

"F1 2021" erscheint im kommenden Monat für Konsolen und PC.

Codemasters hat einen neuen Trailer zu „F1 2021“ veröffentlicht, der mit dem Braking Point-Feature den erzählerischen Aspekt des Rennspiels vorstellt.

Schließt euch einem F1-Team an

Braking Point ermöglicht es dem Spieler, aus den Reihen der F2 auszubrechen und seine F1-Reise in einem der Teams der FIA Formel-1-Weltmeisterschaft 2021 zu beginnen. Dabei werden mit Zwischensequenzen Momente auf und abseits der Rennstrecke kombiniert, um zu zeigen, wie Freundschaften und Rivalitäten im Laufe der drei Saisons gleichermaßen geschmiedet werden.

Der Karrieremodus von „F1 2021“ bietet eine Zwei-Spieler-Option, mit der euch die Möglichkeit erwartet, euch mit einem einzelnen Konstrukteur zusammenzutun oder in synchronen Sessions gegen jeweils rivalisierende Teams anzutreten. Und auch die Zwei-Spieler-Split-Screen-Rennen kehren in „F1 2021“ zurück, während die PS5- und Xbox Series X/S-Versionen des Spiels schnellere Ladezeiten, überarbeitete Grafiken und verbesserte Karosserie- und Reifenschäden bieten.

Für „My Team“-Spieler werden die Statistiken der echten F1-Fahrer im Laufe der Saison aktualisiert, während es beim Echtsaison-Start möglich ist, zu einem beliebigen Zeitpunkt im bereits gefahrenen Kalender mit akkuraten Tabellenständen ins Rennen zu gehen.

Den neuen Trailer zu „F1 2021“ könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Mit einer Länge von mehr als zwei Minuten widmet er sich vielen weiteren Features des kommenden Rennspiels und gewährt einen Blick auf zahlreiche Rennszenen sowie Bestandteile der Menüs.

„F1 2021“ erscheint am 16. Juli 2021 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC. Vorbesteller bekommen bei teilnehmenden Händlern das „Braking Point“-Inhaltspack. Es ist ein Set bestehend aus exklusiven und von den fiktiven Stars des neuen Story-Modus inspirierten Spielobjekten sowie 5.000 PitCoins. Mehr zum Rennspiel erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

