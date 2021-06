F1 2021: Zwei Grafikmodi mit 4K/60 FPS und 1440p/120 FPS

Ab Mitte Juli könnt ihr durchstarten.

„F1 2021“ befindet sich auf der Zielgeraden. Veröffentlicht wird der Titel unter anderem für die beiden New-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X, was hinsichtlich der Leistung die Frage aufkommen ließ, welche Framerates und Auflösungen auf der neuen Hardware geboten werden.

Zwei Grafikmodi mit bis zu 120 FPS

Gamingbolt hatte kürzlich die Gelegenheit, mit Lee Mather, dem Game Director der Franchise, zu sprechen. Er erklärte, welche Auflösung und Framerate das Spiel auf den Next-Gen-Konsolen erreichen wird. Mather gab dabei zu Protokoll, dass „F1 2021“ auf der PS5 und Xbox Series X einen Grafik- und einen Performance-Modus bieten wird, in denen das Spiel mit 4K und 60 FPS bzw. 1440p und 120 FPS läuft.

Etwas anders sieht es auf der abgespeckten Xbox Series S aus, die bei Amazon problemlos zum reduzierten Preis von 289 Euro gekauft werden kann. Auf dieser Konsole verfügt „F1 2021“ nur über einen einzigen Grafikmodus, der auf eine 1080p-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde abzielt.

Codemasters selbst verweist auf eine bessere Grafik und schnellere Ladezeiten auf der PS5 und Xbox Series X. Falls ihr zunächst die Last-Gen-Version erwerbt, könnt ihr später kostenlos mit einem Upgrade aufrüsten. Weitere Details zum neuen Rennspiel entnehmt ihr der Ankündigung von „F1 2021“.

„F1 2021“ erscheint am 16. Juli 2021 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC. Vorbesteller erhalten bei teilnehmenden Händlern das „Braking Point“-Inhaltspack – ein Set mit exklusiven und von den fiktiven Stars des neuen Story-Modus inspirierten Spielobjekten sowie 5.000 PitCoins. Mehr zum Rennspiel erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

