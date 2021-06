Red Dead Online: In dieser Woche mit doppelten Belohnungen für Free-Roam-Events

Ab sofort stehen in der Welt von "Red Dead Online" die Boni und Extras der laufenden Woche bereit. Wir verraten euch, worauf ihr euch im Detail freuen dürft.

"Red Dead Online": Die Boni der aktuellen Woche stehen bereit.

Auch in dieser Woche dürfen sich die Spieler von „Red Dead Online“ natürlich über frische Boni und Belohnungen freuen.

Diese stehen ab sofort zur Verfügung und räumen euch beispielsweise die doppelte Anzahl an Erfahrungspunkten und RDO-Dollar in allen rollenspezifischen Free-Roam-Events wie „Verbrecherjagd“, „Tag der Abrechnung“, „Bergung“, „Kondor-Ei“, „Handelsroute“ oder „Wilde Tiere markieren“ ein. Wer in allen fünf Rollen Rang 20 erreicht hat, erhält zudem ein Angebot über 50 Prozent Rabatt auf einen Rollengegenstand der Stufen „Etabliert“ oder „Anerkannt“ sowie einen Gutschein für 5.000 Erfahrungspunkte. Spieler unter Rang 10 hingegen erhalten ein Angebot über 30 Prozent Rabatt auf einen beliebigen Rollengegenstand der Stufe „Angehend“ oder „Aufstrebend“.

Solltet ihr in einer belieben Rolle fünf Ränge aufsteigen, bekommt ihr 2.000 XP und ein Angebot über 30 Prozent Rabatt auf einen Rollengegenstand der Stufen „Etabliert“ oder „Anerkannt“ spendiert. Abschließend warten doppelte Rollen-XP in allen Verkaufsmissionen für Händler und Schwarzbrenner sowie zwei Gutscheine für je 25 Händlerwaren für Händler und fünf Gutscheine für Maische-Nachfüllungen für Schwarzbrenner als Log-In-Boni.

Die Schnäppchenjäger unter euch werden mit den folgenden Rabatten bedacht: 40 Prozent auf Händlerwagen, Broschüren zur Herstellung von Tonika, Arbeitspferde und das Wildnislager bei Harriet Davenport sowie 30 Prozent auf alle Hosen, Röcke und Stiefel. Darüber hinaus entfallen bis zum 21. Juni 2021 die Umzugskosten für die Schwarzbrennerei.

Die Prime-Boni der Woche in der Übersicht

Fortlaufende Prime-Gaming-Vorteile: Wer sein Konto im Rockstar Games Social Club vor dem 5. Juli mit Prime Gaming verknüpft, erhält einen Gutschein für ein kostenloses Emote sowie Angebote über 30 % Rabatt auf die Barerweiterung und einen Schwarzbrenner-Gegenstand der Stufen „Angehend“ oder „Aufstrebend“ nach Wahl.

