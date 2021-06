Psychonauts 2: Spielszenen und Story-Details im neuen Entwickler-Video

"Psychonauts 2" erscheint Ende August.

Im Rahmen des großen „Xbox & Bethesda Games Showcase“ spendierten die Verantwortlichen von Double Fine Productions „Psychonauts 2“ endlich einen Termin und gaben bekannt, dass der Nachfolger Ende August für die Konsolen und den PC veröffentlicht wird.

Ergänzen dazu stellte das mittlerweile zu den Xbox Game Studios gehörende Studio ein neues Entwickler-Video zu „Psychonauts 2“ bereit. Dieses bringt es auf eine Laufzeit von etwas mehr als sieben Minuten und lässt mit Tim Schafer niemand geringen als den kreativen Kopf hinter der „Psychonauts“-Reihe zu Wort kommen, der frische Details zur Handlung wie Spielszenen aus dem Sequel gleichermaßen liefert.

Raz erfüllt sich seinen Lebenstraum

Die Geschichte von „Psychonauts 2“ dreht sich um den aus dem ersten Teil bekannten Protagonisten Razputin „Raz“ Aquato, dem es endlich gelang, sich seinen Lebenstraum zu erfüllen. „Psychonauts 2 ist eine überwältigende Reise durch fremde Welten, die sich in unseren Gehirnen verbergen. Als frischgebackener Spezialagent Razputin ‚Raz‘ Aquato schaust Du in Köpfe und nutzt Dein akrobatisches Talent, um emotionalen Ballast zu entpacken und Deinen geistigen Horizont zu erweitern“, so die Entwickler.

Zum Thema: Psychonauts 2: Die Erkundung einer Gedankenwelt im neuen Gameplay-Video

Und weiter: „Setze all Deine Kräfte ein und hilf Raz, um die dunklen Geheimnisse des mysteriösen Psychonauten-Team und seiner eigenen Familienherkunft zu lüften.“ Wie auf der E3 2021 bekannt gegeben wurde, wird „Psychonaut 2“ ab dem 25. August 2021 für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich sein.

