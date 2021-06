FIFA 21: Vorschau-Packs für kurze Zeit freigeschaltet

In "FIFA 21" wurden Vorschau-Packs freigeschaltet, die euch vor dem Kauf eines kostenpflichtigen Paketes prüfen lassen, was sich im Inneren befindet.

Electronic Arts testet für den „Ultimate Team“-Modus von „FIFA 21“ ein neues Feature namens Vorschau-Packs. Wie es der Name schon andeutet, könnt ihr damit vorab sehen, was in einer Lootbox steckt, die ihr möglicherweise erwerben möchtet.

Vorschau-Packs bis 16. Juli

Allerdings handelt es sich nur um eine temporäre Aktion, die im Rahmen der „Festival of FUTball“-Kampagne gestartet wurde. Das vorläufige Ende wird am 16. Juli 2021 eingeläutet. Vorschau-Packs werden während der Aktion der einzige im FUT-Store verfügbare Pack-Typ sein. Am Ende der Kampagne werden andere Pack-Typen zurückkehren.

„Für den Rest der Festival of FUTball-Kampagne werden alle FUT-Packs, die im FUT-Store zum Kauf angeboten werden, Vorschau-Packs sein. Während dir die Namen der Packs wahrscheinlich bekannt vorkommen, werden sie anders funktionieren als die Packs, die du bisher kennst. Vorschau-Packs ermöglichen es dir, die spezifischen Gegenstände in diesem Pack zu sehen, bevor du entscheidest, ob du das Pack kaufen möchtest“, so Electronic Arts.

Packs, die nicht direkt aus dem FUT-Store bezogen werden, darunter Belohnungen aus Division Rivals oder Packs, die durch bestimmte Ziele und SBCs verdient werden, sind keine Vorschau-Packs und funktionieren weiterhin wie bisher.

Wenn ihr euch für den Kauf eines Vorschau-Packs entscheidet, erwartet euch im Spiel ein neuer Ablauf. Dabei werden euch die spezifischen Gegenstände angezeigt, die in dem Pack enthalten sind, bevor ihr den Kauf in die Wege leitet. Auf der offiziellen Seite von EA erwartet euch eine umfangreiche und bebilderte Anleitung.

„Wir hoffen, dass du nun ein Verständnis für die Vorschau-Packs bekommen hast, die für den Rest der Festival of FUTball-Kampagne verfügbar sein werden“, so der Publisher ergänzend. Weitere interessante Meldungen zum Fußballspiel erfahrt ihr in unserer „FIFA 21“-Übersicht.

