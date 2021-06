FIFA 21: Gewinnt eine PS5 in der Summer of Football-Challenge

Spieler von "FIFA 21" können eine PS5 gewinnen. Sie müssen lediglich die Herausforderungen der Summer of Football-Challenge meistern und nehmen an einer Verlosung teil.

Der Summer of Football ging heute an den Start.

PlayStation feiert bis zum 18. Juli 2021 den Summer of Football. Dabei handelt es sich um eine Trophäen-Challenge mit fünf Phasen, an der Besitzer von „FIFA 21“ auf der PS4 teilnehmen können.

In den ersten vier Phasen der Challenge sollen wöchentlich vorgegebene Trophäen erspielt werden, was mit Sofortpreisen belohnt wird. Spieler, die alle vier Challenges gemeistert haben, qualifizieren sich für die letzte Phase, die eine finale Frage umfasst. Zu gewinnen gibt es eine PS5 in der Standard Edition.

Der Plan der Trophäen-Challenge sieht wie folgt aus:

Herausforderung 1: Erhalte die Trophäe “Ende der Story” zwischen dem 11. und 20. Juni 2021

Herausforderung 2: 21. bis 27. Juni 2021

Herausforderung 3: 28. Juni bis 4. Juli 2021

Herausforderung 4: 5. bis 11. Juli 2021

Finale Frage: 12. bis 18. Juli 2021

In der ersten Herausforderung sollt ihr die Trophäe “Ende der Story” erspielen, die ihr durch die Komplettierung des VOLTA-Storymodus’ erhaltet. Die notwendigen Trophäen für Herausforderungen 2 bis 4 werden wöchentlich bekannt gegeben.

Mehr zu FIFA 21:

Die Anmeldung zur Trophäen-Challenge ist jederzeit während des gesamten Aktionszeitraums über die Summer of Football-Webseite möglich. Falls ihr euch später für die Challenge anmeldet, könnt ihr die Trophäen der bereits gestarteten Herausforderungen dennoch erspielen. Teilnehmer, die die erforderlichen Trophäen bereits erhalten haben, schließen die jeweiligen Herausforderungen automatisch ab.

Weitere Details zur Challenge findet ihr auf dem PlayStation Blog.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu FIFA 21