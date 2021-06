The Falconeer: Auflösung und Framerates auf PS4 und PS5

In wenigen Wochen kommt "The Falconeer" für PS4 und PS5 auf den Markt. Und inzwischen steht fest, welche Auflösungen und Framerates auf diesen Konsolen geboten werden.

Der PS5/PS4-Launch soll im August erfolgen.

„The Falconeer“ wurde kürzlich als „Warrior Edition“ für die beiden Konsolen PS5 und PS4 angekündigt, nachdem im vergangenen Jahr der Launch für PC und Xbox-Konsolen erfolgte. Doch was erwartet die Spieler in den neuen Versionen in Bezug auf die Auflösung und Framerate? Diese Frage wurde in einem Interview mit dem Entwickler Tomas Sala geklärt.

4K und 60 FPS auf der PS5

Im Gespräch betonte Sala, dass „The Falconeer“ auf der PS5 mit 4K und 60 FPS laufen wird. Laut seiner Aussage könnte es „noch weiter getrieben werden könnte, wenn neue Technologien und Fähigkeiten freigeschaltet werden.“

Auf der Basis-PS4 liegt die Auflösung bei einer Mischung zwischen 1080p und 900p, wobei die Upscaling-Technologie zum Einsatz kommt. Auf der PS4 Pro wird die Auflösung auf 1440p hochgeschraubt.

„The Falconeer“ erscheint ebenfalls für die Switch, allerdings kann die Auflösung für diese Konsole noch nicht bestätigt werden. Sowohl im Handheld- als auch im Konsolenmodus sollen 60 FPS erreicht werden. Die Auflösung sei hingegen noch nicht in Stein gemeißelt. Derzeit wird die 3D-Welt des Spiels mit 720p gerendert, wenn die Switch angedockt ist, oder mit 450p, wenn man im Handheld-Modus spielt, was „hochgesampelt und anti-aliased wird.“

Sala fügte hinzu: „Für mich ist ein 60-FPS-Ziel immer wichtiger als die Auflösung. Und diese Kombination scheint sich bisher gut zu halten.“

„The Falconeer“ ist ein Open World-Luftkampfspiel, das laut Hersteller „schnelle, brutale Luftkämpfe und die Erkundung einer unglaublichen Fantasy-Welt“ verbindet. Die Xbox One-Version kommt auf einen Metascore von 62. Der User-Score ist mit einem Wert von 5.2 weiter unten angesiedelt. Die XSX-Fassung landete bei Scores von 65 und 4.9.

Hier erfahrt ihr mehr zur PS5:

Die „The Falconeer: Warrior Edition“ wird am 5. August für PS5, PS4 und Nintendo Switch erscheinen. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht zu „The Falconeer“.

