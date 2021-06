Alex Kidd in Miracle World DX: Remake veröffentlicht – Der stimmige Trailer zum Launch

Ab sofort ist die technisch wie spielerisch überarbeitete Neuauflage "Alex Kidd in Miracle World DX" für die Konsolen und den PC erhältlich. Passend zum heutigen Release wurde natürlich auch ein Launch-Trailer zur Verfügung gestellt.

"Alex Kidd in Miracle World DX" ist ab sofort erhältlich.

Mit „Alex Kidd in Miracle World DX“ kehrt der legendäre Plattformer aus dem Jahr 1986 in einem überarbeiteten Format zurück.

Das Remake ist ab sofort für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S sowie die Switch erhältlich und zeigt sich passend zum heutigen Release im offiziellen Launch-Trailer. Das Königreich Radaxian soll zu seinem früheren Ruhm zurückgebracht und der Böse Janken the Great zerstört werden, nachdem dieser die Bewohner der Spielwelt in Stein verwandelt hat. Eine Aufgabe für den Protagonisten Alex Kidd.

Neue Inhalte und Verbesserungen enthalten

Zum einen bietet euch „Alex Kidd in Miracle World DX“ alle Levels des 1986 veröffentlichten Originals. Hinzukommen diverse Verbesserungen wie eine überarbeitete Grafik, ein neu eingespielter Soundtrack sowie ein „Unendlich Leben“-Modus, der Anfänger an die Hand nehmen und ihnen die Möglichkeit bieten soll, das Abenteuer zu genießen, ohne sich um die Anzahl der zur Verfügung Leben Gedanken machen zu müssen.

Zum Thema: Alex Kidd in Miracle World DX: Release vorgezogen und neuer Trailer veröffentlicht

Der Retro-Modus hingegen bringt euch die klassische Nostalgie des Master Systems zurück und erlaubt es euch, zu einer nachgebauten Version des ursprünglichen Grafikstils zu wechseln. Der neue Boss-Rush-Mode sorgt dagegen für schnellere Schere-Stein-Papier-Gefechte.

Anbei der versprochene Launch-Trailer zu „Alex Kidd in Miracle World DX“.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Alex Kidd in Miracle World DX