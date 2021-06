Dreams: Kooperation mit Mercedes Benz angekündigt – Trailer & Details

"Dreams" erschien exklusiv für die PlayStation 4.

Auf dem Offiziellen PlayStation Blog enthüllten Mercedes Benz und die britischen Entwickler von Media Molecule heute eine Kooperation, aus der exklusive Inhalte für den kreativen PlayStation 4-Baukasten „Dreams“ hervorgehen werden.

Das Ergebnis ist „Dreams and Mercedes“, das von offizieller Seite als ein spannender und storybasierter 2D-Plattformer beschrieben wird. In „Dreams and Mercedes“ wird eine mögliche Zukunft skizziert, in der sich eine künstliche Intelligenz um alle Arbeiten kümmert und die Menschen daher viel Freizeit haben, die in kreative Projekte gesteckt wird.

Trailer stimmt auf die Kooperation ein

„Endlose Möglichkeiten“ basiert auf einem Konzept des KI-Experten Alexandre Cadain, mit zusätzlichem Input des großen Teams von Mercedes-Benz, das durch das Talent und unter der Regie von Schöpfer Scott Vanderburgh aus der „Dreams“-Community (im Spiel bekannt als [the_burgervan]) mit der Unterstützung der Entwickler von Media Molecule realisiert wurde.

„Die besten Kollaborationen führen zu einem Ergebnis, das neu, unerwartet und aufregend ist“, sagt Siobhan Reddy, unsere Studioleiterin hier bei Media Molecule. „Mercedes-Benz war ein inspirierender Partner für unser erstes Projekt von Mm Co-Labs. Während der gesamten Entwicklung hat uns das Mercedes-Team ermutigt, unseren Gedanken freien Lauf zu lassen, während wir uns die Zukunft ausgemalt haben.“

