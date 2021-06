Call of Duty WWII Vanguard: Der Multiplayer wird einen traditionellen Angang verfolgen

Mit "Call of Duty WWII: Vanguard" befindet sich ein neuer Ableger in Entwicklung. Nun hat der Leaker Tom Henderson einige weitere vermeintliche Informationen zu dem diesjährigen Teil verraten.

Bisher hat Activision den diesjährigen „Call of Duty“-Ableger noch nicht offiziell angekündigt. Allerdings hat die Gerüchteküche bereits mehr oder minder bestätigt, dass Sledgehammer Games an „Call of Duty WWII: Vanguard“ arbeitet. Nun hat Tom Henderson, ein in aller Regel zuverlässiger Leaker rund um „Call of Duty“, einige weitere Informationen verraten, die nicht allzu positiv klingen.

Keine einzigartigen Funktionen

Bekanntermaßen arbeiten mehrere Entwicklerstudios an dem Battle Royale-Ableger „Call of Duty: Warzone“. Bei „Call of Duty WWII: Vanguard“ soll Sledgehammer Games jedoch allein auf weiter Flur stehen. Und dies soll auch vor allem im Multiplayer zu spüren sein. So sagte Henderson:

„Wenn es bei Vanguard um den Multiplayer geht, ist alles, was ich während der Entwicklung gehört habe, dass er nicht so gut sein wird. Er wird in keinerlei Hinsicht einzigartig sein und stattdessen wird es lediglich ein Black Ops Cold War 2.0 sein. Der Grund dafür ist, dass Sledgehammer Games eine Menge unterschiedliche Dinge mit Vanguard versucht hat, um es von Call of Duty: WWII abzuheben. Jedoch wurden eine Menge dieser Features nie umgesetzt und wurden stattdessen aus irgendeinem Grund gestrichen. Dadurch wird es so ziemlich ein traditioneller Call of Duty-Titel sein.“

Mehr zum Thema: Call of Duty WWII Vanguard – Quelle bestätigt den Namen, erste Details und Enthüllung im Sommer

Angeblich wird der neue Teil mit acht Multiplayer-Karten daherkommen, wobei auch die Spielmodi „Hauptquartier“ aus „Call of Duty: WWII“ und „Bodenkrieg“ aus „Call of Duty: Modern Warfare“ zurückkehren werden. Für den Zombies-Modus soll Treyarch ein wenig bei der Handlung und den Easter Eggs helfen, wobei Sledgehammer ebenfalls eigenverantwortlich daran arbeiten wird.

Man sollte die heutigen Informationen mit einer gewissen Vorsicht genießen. Ob Hendersons Aussagen letzten Endes der Wahrheit entsprechen, werden wir in einigen Monaten sehen, wenn Activision und Sledgehammer Games den neuen Teil auch offiziell ankündigen.

Quelle: WCCFtech

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Call of Duty WW2 Vanguard