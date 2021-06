PlayStation Vita: Messaging-System des Handhelds eingestellt

Da das Ganze bereits offiziell angekündigt wurde, dürfte dieser Schritt nur die wenigsten überraschen. So wurde mit der Messaging-Funktion ein weiteres Feature von PlayStation Vita entfernt und kann ab sofort nicht mehr genutzt werden.

Die Features von PlayStation Vita werden nach und nach entfernt.

Vor ein paar Monaten wiesen die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment bereits darauf hin, dass die verschiedenen Features von PlayStation Vita nach und nach entfernt werden.

Die dadurch frei gewordenen Ressourcen sollen dabei auf die aktuellen Konsolen und Proejkte des Unternehmens konzentriert werden. Aufgrund der entsprechenden Ankündigung kommt der in dieser Woche vollzogene Schritt nur für die wenigsten überraschend: So wurde das Messaging-Feature von PlayStation Vita vom Netz genommen. Der Versand und Empfang von Nachrichten über den Handheld ist ab sofort also nicht mehr möglich.

Zertifizierung neuer Spieler nur noch bis zum Sommer 2021

Darüber hinaus werden auch alle älteren Nachrichten, die sich noch auf eurem PlayStation Vita-System befinden, gelöscht. Diese können allerdings noch über die Web-Version des PlayStation Networks oder die aktuellen PlayStation-Konsolen abgerufen werden. Ursprünglich sollte in Kürze auch der PlayStation Store von PlayStation Vita geschlossen werden.

Nachdem die Spieler gegen diese Entscheidung Sturm liefen, entschloss sich Sony Interactive Entertainment allerdings dazu, Abstand von diesem Schritt zu nehmen und den Spielern weiterhin die Möglichkeit zu bieten, Spiele für den Handheld zu erwerben.

Nichts geändert hingegen hat sich an der Tatsache, dass neue Spiele für PlayStation Vita nur noch bis zum Sommer 2021 zur Zertifizierung eingereicht werden können.

