PlayStation Vita: Ab Sommer 2021 offenbar keine Neuveröffentlichungen mehr möglich

PlayStation Vita: Der Download-Store wird weiter betrieben.

Als Sony Interactive Entertainment vor wenigen Wochen darauf hinwies, dass die PlayStation Stores der PlayStation 3, der PlayStation Portable und von PlayStation Vita noch in diesem Jahr vom Netz genommen werden sollen, formierte sich unter den Spielern schnell Widerstand.

Eine Entwicklung, die Sony Interactive Entertainment dazu bewegte, Abstand von dieser Entscheidung zu nehmen und zumindest die Stores für die PS3 und PlayStation Vita weiter zu betreiben, während der Store für die PlayStation Portable wie geplant geschlossen wird. Nichts geändert hat sich offenbar an den Vorgaben für die Entwickler, die ab Sommer 2021 keine neuen Titel für PlayStation Vita mehr veröffentlichen können.

Darauf weisen zumindest die Entwickler von Sometimes You hin, die in der Vergangenheit mehrere Vita-Titel veröffentlichten. „Traurige Neuigkeiten – es scheint, dass die alten Fristen für neue digitale Veröffentlichungen auf PlayStation Vita immer noch gültig sind. Das heißt, der Store wird weiterhin für Kunden funktionieren, aber neue Spiele wird es ab diesem Sommer nicht mehr geben“, so das Indie-Studio.

Auch neue Updates zu bereits veröffentlichten PlayStation Vita-Titeln können nach Ablauf dieser Frist offenbar nicht mehr veröffentlicht werden, wie Sometimes You auf Nachfrage zu verstehen gab. Von offizieller Seite wurden die Aussagen des Entwicklerstudios bisher allerdings nicht kommentiert beziehungsweise bestätigt.

Sad news – it seems that the old deadlines for new digital releases on PSVita are still valid. That is, the store will continue to work for customers, but the games will stop coming out this summer😞 #VitaIsland #Vita2021

